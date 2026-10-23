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В Совфеде предложили увеличить срок работы ТОР для ряда моногородов

В Совфеде предложили увеличить срок работы ТОР для ряда моногородов - 23.10.2026, ПРАЙМ

В Совфеде предложили увеличить срок работы ТОР для ряда моногородов

Член комитета Совфеда по регполитике Олег Голов предложил обсудить увеличение срока работы территорий опережающего развития (ТОР) для ряда моногородов с 10 до... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:41+0300

2026-10-23T16:41+0300

2026-10-23T16:41+0300

россия

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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Член комитета Совфеда по регполитике Олег Голов предложил обсудить увеличение срока работы территорий опережающего развития (ТОР) для ряда моногородов с 10 до 20 лет. "Один из главных вопросов — привлечение инвестиций и создание условий для развития бизнеса. Регионы обращают внимание на проблемы территорий опережающего развития (ТОР): действующие сроки и условия предоставления льгот могут снижать привлекательность площадок для новых резидентов", - написал политик в своем Telegram-канале по итогам обсуждения темы моногородов в Совфеде. По итогам обсуждения Голов предложил обратить внимание на несколько направлений: рассмотреть возможность увеличения срока работы ТОР с 10 до 20 лет для моногородов первой и второй категорий (моногорода с непростой социально-экономической ситуацией), пересмотреть требования к количеству создаваемых рабочих мест для получения поддержки и изучить возможности сохранения инвестиционной привлекательности территорий для новых предприятий. Не менее важны состояние коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также нехватка квалифицированных кадров, отметил парламентарий. Сенатор напомнил, что сегодня в России насчитывается 264 моногорода. При этом 228 из них — 86% — имеют статус опорных населенных пунктов. "Это означает, что развитие этих территорий должно быть связано с приоритетами пространственного развития страны и поддерживаться в рамках национальных проектов и государственных программ", - добавил он. По мнению Голова, экономическое развитие не может ограничиваться привлечением инвесторов — оно должно отражаться на повседневной жизни людей, качестве городской среды и перспективах трудоустройства. "Для решения этих задач необходимо взаимодействие федерального центра, региональных властей и муниципалитетов. Важно учитывать реальные потребности территорий и создавать условия, при которых бизнес готов инвестировать, открывать новые производства и формировать рабочие места", - заключил политик.

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