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SpaceX хочет получить доступ к 80 тысячам вышек сотовой связи в США - 23.10.2026, ПРАЙМ
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SpaceX хочет получить доступ к 80 тысячам вышек сотовой связи в США
SpaceX хочет получить доступ к 80 тысячам вышек сотовой связи в США - 23.10.2026, ПРАЙМ
SpaceX хочет получить доступ к 80 тысячам вышек сотовой связи в США
Компания Илона Маска SpaceX рассчитывает получить доступ как минимум к 80 тысячам вышек сотовой связи в США и уже ведет соответствующие переговоры с ключевыми... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T03:07+0300
2026-10-23T03:07+0300
технологии
сша
spacex
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ВАШИНГТОН, 23 окт – ПРАЙМ. Компания Илона Маска SpaceX рассчитывает получить доступ как минимум к 80 тысячам вышек сотовой связи в США и уже ведет соответствующие переговоры с ключевыми игроками рынка, готовясь стать четвертым общенациональным мобильным оператором страны, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "SpaceX стремится получить доступ как минимум к 80 000 вышек сотовой связи по всей территории США и ведет переговоры по меньшей мере с одной крупной инфраструктурной телеком-компанией для достижения этой цели", - пишет издание. Потенциальный объем планируемых соглашений оценивается в миллиарды долларов. В число ключевых партнеров по переговорам входит Crown Castle Inc., которая наряду с American Tower Corp. и Vertical Bridge Holdings является одним из крупнейших владельцев телеком-вышек в стране, сообщает агентство. Ранее компания приобрела лицензии на низкочастотный диапазон и заручилась разрешением федеральной комиссии по связи (FCC) на запуск 15 000 спутников с поддержкой прямой передачи сигнала на обычные смартфоны. СМИ также сообщали о планах Маска по запуску спутников нового поколения, которые будут функционировать как орбитальные центры данных.
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технологии, сша, spacex
Технологии, США, SpaceX
03:07 23.10.2026
 
SpaceX хочет получить доступ к 80 тысячам вышек сотовой связи в США

Блумберг: SpaceX хочет получить доступ к 80 тысячам вышек сотовой связи в США

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ВАШИНГТОН, 23 окт – ПРАЙМ. Компания Илона Маска SpaceX рассчитывает получить доступ как минимум к 80 тысячам вышек сотовой связи в США и уже ведет соответствующие переговоры с ключевыми игроками рынка, готовясь стать четвертым общенациональным мобильным оператором страны, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"SpaceX стремится получить доступ как минимум к 80 000 вышек сотовой связи по всей территории США и ведет переговоры по меньшей мере с одной крупной инфраструктурной телеком-компанией для достижения этой цели", - пишет издание.
Потенциальный объем планируемых соглашений оценивается в миллиарды долларов. В число ключевых партнеров по переговорам входит Crown Castle Inc., которая наряду с American Tower Corp. и Vertical Bridge Holdings является одним из крупнейших владельцев телеком-вышек в стране, сообщает агентство.
Ранее компания приобрела лицензии на низкочастотный диапазон и заручилась разрешением федеральной комиссии по связи (FCC) на запуск 15 000 спутников с поддержкой прямой передачи сигнала на обычные смартфоны.
СМИ также сообщали о планах Маска по запуску спутников нового поколения, которые будут функционировать как орбитальные центры данных.
 
ТехнологииСШАSpaceX
 
 
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