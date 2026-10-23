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Шохин: спрос на российские разработки появится при росте экономики выше 2%

Шохин: спрос на российские разработки появится при росте экономики выше 2% - 23.10.2026, ПРАЙМ

Шохин: спрос на российские разработки появится при росте экономики выше 2%

Устойчивый спрос на российские разработки в промышленности появится при росте экономики выше 2%, уверен глава Российского союза промышленников и... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T11:01+0300

2026-10-23T11:01+0300

2026-10-23T11:05+0300

промышленность

россия

александр шохин

рспп

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С-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Устойчивый спрос на российские разработки в промышленности появится при росте экономики выше 2%, уверен глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин. В беседе с журналистами в кулуарах выставки "Российский промышленник" он напомнил, что президент России поставил задачу запустить новый инвестиционный цикл. По словам Шохина, многие инвестиционные проекты компании уже реализовали и осталось не так много таких, которые могли бы задействовать отрасли промышленности при реализации. "Но тем не менее, то охлаждение экономики, которое сейчас уже является фактом, является одновременно и стартовой площадкой для запуска нового инвестиционного цикла. Мы видим, в том числе по выставке на форуме "Российский промышленник", что есть очень много наработок, которые не просто являются результатом научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, но они уже запущены в производство и уже есть потребители", - отметил глава РСПП. "Стало быть, нужно формировать устойчивый спрос. При темпах роста промышленности и экономики в целом выше 2% этот спрос, безусловно, появится, и поэтому нам нужно не только думать о мерах поддержки собственных промышленных проектов, но и о том, чтобы макроэкономическая ситуация способствовала формированию инвестиционного спроса, потребительского спроса", - добавил он. Шохин выразил надежду, что в 2028 году многие из разработок, что уже запущены в производство - станков, оборудования и другие, - уже будут востребованы в российской экономике.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, александр шохин, рспп