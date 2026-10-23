Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шохин: спрос на российские разработки появится при росте экономики выше 2% - 23.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261023/spros-874548463.html
Шохин: спрос на российские разработки появится при росте экономики выше 2%
Шохин: спрос на российские разработки появится при росте экономики выше 2% - 23.10.2026, ПРАЙМ
Шохин: спрос на российские разработки появится при росте экономики выше 2%
Устойчивый спрос на российские разработки в промышленности появится при росте экономики выше 2%, уверен глава Российского союза промышленников и... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T11:01+0300
2026-10-23T11:05+0300
промышленность
россия
александр шохин
рспп
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874548463.jpg?1792742738
С-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Устойчивый спрос на российские разработки в промышленности появится при росте экономики выше 2%, уверен глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин. В беседе с журналистами в кулуарах выставки "Российский промышленник" он напомнил, что президент России поставил задачу запустить новый инвестиционный цикл. По словам Шохина, многие инвестиционные проекты компании уже реализовали и осталось не так много таких, которые могли бы задействовать отрасли промышленности при реализации. "Но тем не менее, то охлаждение экономики, которое сейчас уже является фактом, является одновременно и стартовой площадкой для запуска нового инвестиционного цикла. Мы видим, в том числе по выставке на форуме "Российский промышленник", что есть очень много наработок, которые не просто являются результатом научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, но они уже запущены в производство и уже есть потребители", - отметил глава РСПП. "Стало быть, нужно формировать устойчивый спрос. При темпах роста промышленности и экономики в целом выше 2% этот спрос, безусловно, появится, и поэтому нам нужно не только думать о мерах поддержки собственных промышленных проектов, но и о том, чтобы макроэкономическая ситуация способствовала формированию инвестиционного спроса, потребительского спроса", - добавил он. Шохин выразил надежду, что в 2028 году многие из разработок, что уже запущены в производство - станков, оборудования и другие, - уже будут востребованы в российской экономике.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, александр шохин, рспп
Промышленность, РОССИЯ, Александр Шохин, РСПП
11:01 23.10.2026 (обновлено: 11:05 23.10.2026)
 
Шохин: спрос на российские разработки появится при росте экономики выше 2%

Глава РСПП Шохин: устойчивый спрос на разработки появится при росте экономики выше 2%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Устойчивый спрос на российские разработки в промышленности появится при росте экономики выше 2%, уверен глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин.
В беседе с журналистами в кулуарах выставки "Российский промышленник" он напомнил, что президент России поставил задачу запустить новый инвестиционный цикл. По словам Шохина, многие инвестиционные проекты компании уже реализовали и осталось не так много таких, которые могли бы задействовать отрасли промышленности при реализации.
"Но тем не менее, то охлаждение экономики, которое сейчас уже является фактом, является одновременно и стартовой площадкой для запуска нового инвестиционного цикла. Мы видим, в том числе по выставке на форуме "Российский промышленник", что есть очень много наработок, которые не просто являются результатом научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, но они уже запущены в производство и уже есть потребители", - отметил глава РСПП.
"Стало быть, нужно формировать устойчивый спрос. При темпах роста промышленности и экономики в целом выше 2% этот спрос, безусловно, появится, и поэтому нам нужно не только думать о мерах поддержки собственных промышленных проектов, но и о том, чтобы макроэкономическая ситуация способствовала формированию инвестиционного спроса, потребительского спроса", - добавил он.
Шохин выразил надежду, что в 2028 году многие из разработок, что уже запущены в производство - станков, оборудования и другие, - уже будут востребованы в российской экономике.
 
ПромышленностьРОССИЯАлександр ШохинРСПП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала