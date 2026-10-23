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WSJ: США намерены расширить использование атомной энергии в морской отрасли

WSJ: США намерены расширить использование атомной энергии в морской отрасли - 23.10.2026, ПРАЙМ

WSJ: США намерены расширить использование атомной энергии в морской отрасли

Администрация президента США Дональда Трампа намерена расширить использование атомной энергии в морской отрасли, в том числе за счет развития плавучих атомных... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T02:31+0300

2026-10-23T02:31+0300

2026-10-23T02:31+0300

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ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа намерена расширить использование атомной энергии в морской отрасли, в том числе за счет развития плавучих атомных энергоблоков и создания атомного грузового флота, сообщает газета Wall Street Journal. "Морская инициатива нацелена на использование офшорной атомной энергетики для энергоснабжения портов по всей стране и обеспечения энергией частного флота грузовых судов", – передает издание. Комиссия по ядерному регулированию (NRC) возглавляет эту работу, контролирует потенциальные риски и подготавливает новые рекомендации для компаний. В реализации этого плана также задействованы береговая охрана и министерства энергетики, внутренних дел и транспорта. План Вашингтона не ограничивается установкой плавучих энергоблоков и развитием атомного флота. Издание сообщает, что NRC уже провела предварительные переговоры с компаниями, желающими использовать ядерные баржи для энергоснабжения морских нефтяных платформ. При этом министерство энергетики США заявило, что снижение выбросов в атмосферу не является приоритетом для страны в рамках этого проекта.

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мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп