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WSJ: США намерены расширить использование атомной энергии в морской отрасли - 23.10.2026, ПРАЙМ
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WSJ: США намерены расширить использование атомной энергии в морской отрасли
WSJ: США намерены расширить использование атомной энергии в морской отрасли - 23.10.2026, ПРАЙМ
WSJ: США намерены расширить использование атомной энергии в морской отрасли
Администрация президента США Дональда Трампа намерена расширить использование атомной энергии в морской отрасли, в том числе за счет развития плавучих атомных... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T02:31+0300
2026-10-23T02:31+0300
мировая экономика
сша
вашингтон
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа намерена расширить использование атомной энергии в морской отрасли, в том числе за счет развития плавучих атомных энергоблоков и создания атомного грузового флота, сообщает газета Wall Street Journal. "Морская инициатива нацелена на использование офшорной атомной энергетики для энергоснабжения портов по всей стране и обеспечения энергией частного флота грузовых судов", – передает издание. Комиссия по ядерному регулированию (NRC) возглавляет эту работу, контролирует потенциальные риски и подготавливает новые рекомендации для компаний. В реализации этого плана также задействованы береговая охрана и министерства энергетики, внутренних дел и транспорта. План Вашингтона не ограничивается установкой плавучих энергоблоков и развитием атомного флота. Издание сообщает, что NRC уже провела предварительные переговоры с компаниями, желающими использовать ядерные баржи для энергоснабжения морских нефтяных платформ. При этом министерство энергетики США заявило, что снижение выбросов в атмосферу не является приоритетом для страны в рамках этого проекта.
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мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
02:31 23.10.2026
 
WSJ: США намерены расширить использование атомной энергии в морской отрасли

WSJ: США намерены расширить использование атомной энергии в морской отрасли

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ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа намерена расширить использование атомной энергии в морской отрасли, в том числе за счет развития плавучих атомных энергоблоков и создания атомного грузового флота, сообщает газета Wall Street Journal.
"Морская инициатива нацелена на использование офшорной атомной энергетики для энергоснабжения портов по всей стране и обеспечения энергией частного флота грузовых судов", – передает издание.
Комиссия по ядерному регулированию (NRC) возглавляет эту работу, контролирует потенциальные риски и подготавливает новые рекомендации для компаний. В реализации этого плана также задействованы береговая охрана и министерства энергетики, внутренних дел и транспорта.
План Вашингтона не ограничивается установкой плавучих энергоблоков и развитием атомного флота. Издание сообщает, что NRC уже провела предварительные переговоры с компаниями, желающими использовать ядерные баржи для энергоснабжения морских нефтяных платформ.
При этом министерство энергетики США заявило, что снижение выбросов в атмосферу не является приоритетом для страны в рамках этого проекта.
 
Мировая экономикаСШАВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
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