Global Times: США дали Украине понять, что она не союзник
Global Times: Украина не имеет рычагов давления на Вашингтон и не может без него обойтись
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. США открыто указали Украине на ее место: иллюзии Киева о "моральном долге" Вашингтона растаяли, и теперь ему придется смириться с ролью разменной монеты в торге с Москвой, пишет ИноСМИ со ссылкой на Global Times.
Поводом стали заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса, который раскрыл давно существовавшую, но неявную сторону отношений: Украина не является официальным союзником США, и Вашингтон не хочет ее вступления в НАТО. Вэнс также призвал Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
"Украина оказалась в крайне сложной и болезненной ситуации. Она не может обойтись без помощи США, но при этом не имеет никаких рычагов давления на Вашингтон", — заявил в интервью газете научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун.
Как отмечает издание, поддержка Украины со стороны США никогда не была безусловным обязательством — это всегда был стратегический выбор, взвешенный с точки зрения затрат и выгод. Показательно соотношение: минеральные ресурсы Украины оцениваются примерно в 500 миллиардов долларов, тогда как стоимость возможных совместных проектов России и США может достигать 14 триллионов долларов. При этом Вашингтон не исключает дальнейшего использования украинского конфликта для давления на Москву, но не хочет брать на себя договорные обязательства по требованиям Киева в сфере безопасности.
"Партнерство продолжится до тех пор, пока участие Киева в конфликте с Россией будет совпадать с задачами Вашингтона. Когда интересы сторон сталкиваются, именно требования Украины, как правило, приносятся в жертву", — подчеркивает Global Times, добавляя, что попытки Киева опереться на Европу также не спасают положение: у ЕС свои интересы, а возможности для поддержки сокращаются.