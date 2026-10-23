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Global Times: США дали Украине понять, что она не союзник - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Global Times: США дали Украине понять, что она не союзник
Global Times: США дали Украине понять, что она не союзник - 23.10.2026, ПРАЙМ
Global Times: США дали Украине понять, что она не союзник
США открыто указали Украине на ее место: иллюзии Киева о "моральном долге" Вашингтона растаяли, и теперь ему придется смириться с ролью разменной монеты в торге | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T11:21+0300
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. США открыто указали Украине на ее место: иллюзии Киева о "моральном долге" Вашингтона растаяли, и теперь ему придется смириться с ролью разменной монеты в торге с Москвой, пишет ИноСМИ со ссылкой на Global Times.Поводом стали заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса, который раскрыл давно существовавшую, но неявную сторону отношений: Украина не является официальным союзником США, и Вашингтон не хочет ее вступления в НАТО. Вэнс также призвал Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам."Украина оказалась в крайне сложной и болезненной ситуации. Она не может обойтись без помощи США, но при этом не имеет никаких рычагов давления на Вашингтон", — заявил в интервью газете научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун.Как отмечает издание, поддержка Украины со стороны США никогда не была безусловным обязательством — это всегда был стратегический выбор, взвешенный с точки зрения затрат и выгод. Показательно соотношение: минеральные ресурсы Украины оцениваются примерно в 500 миллиардов долларов, тогда как стоимость возможных совместных проектов России и США может достигать 14 триллионов долларов. При этом Вашингтон не исключает дальнейшего использования украинского конфликта для давления на Москву, но не хочет брать на себя договорные обязательства по требованиям Киева в сфере безопасности. "Партнерство продолжится до тех пор, пока участие Киева в конфликте с Россией будет совпадать с задачами Вашингтона. Когда интересы сторон сталкиваются, именно требования Украины, как правило, приносятся в жертву", — подчеркивает Global Times, добавляя, что попытки Киева опереться на Европу также не спасают положение: у ЕС свои интересы, а возможности для поддержки сокращаются.
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мировая экономика, сша, украина, киев, джей ди вэнс, global times, нато, ес
Мировая экономика, США, УКРАИНА, Киев, Джей Ди Вэнс, Global Times, НАТО, ЕС
11:21 23.10.2026 (обновлено: 11:25 23.10.2026)
 
Global Times: США дали Украине понять, что она не союзник

Global Times: Украина не имеет рычагов давления на Вашингтон и не может без него обойтись

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. США открыто указали Украине на ее место: иллюзии Киева о "моральном долге" Вашингтона растаяли, и теперь ему придется смириться с ролью разменной монеты в торге с Москвой, пишет ИноСМИ со ссылкой на Global Times.
Поводом стали заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса, который раскрыл давно существовавшую, но неявную сторону отношений: Украина не является официальным союзником США, и Вашингтон не хочет ее вступления в НАТО. Вэнс также призвал Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
"Украина оказалась в крайне сложной и болезненной ситуации. Она не может обойтись без помощи США, но при этом не имеет никаких рычагов давления на Вашингтон", — заявил в интервью газете научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун.
Как отмечает издание, поддержка Украины со стороны США никогда не была безусловным обязательством — это всегда был стратегический выбор, взвешенный с точки зрения затрат и выгод. Показательно соотношение: минеральные ресурсы Украины оцениваются примерно в 500 миллиардов долларов, тогда как стоимость возможных совместных проектов России и США может достигать 14 триллионов долларов. При этом Вашингтон не исключает дальнейшего использования украинского конфликта для давления на Москву, но не хочет брать на себя договорные обязательства по требованиям Киева в сфере безопасности.
"Партнерство продолжится до тех пор, пока участие Киева в конфликте с Россией будет совпадать с задачами Вашингтона. Когда интересы сторон сталкиваются, именно требования Украины, как правило, приносятся в жертву", — подчеркивает Global Times, добавляя, что попытки Киева опереться на Европу также не спасают положение: у ЕС свои интересы, а возможности для поддержки сокращаются.
 
Мировая экономикаСШАУКРАИНАКиевДжей Ди ВэнсGlobal TimesНАТОЕС
 
 
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