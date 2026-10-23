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СМИ узнали, кто принимал решение об ограничении работы Starlink на Украине - 23.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ узнали, кто принимал решение об ограничении работы Starlink на Украине
СМИ узнали, кто принимал решение об ограничении работы Starlink на Украине - 23.10.2026, ПРАЙМ
СМИ узнали, кто принимал решение об ограничении работы Starlink на Украине
Решение о снижении скорости передачи данных спутниками Starlink для Украины, вероятно, принималось в ближайшем окружении президента США Дональда Трампа при... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:29+0300
2026-10-23T15:29+0300
украина
сша
дональд трамп
стив уиткофф
владимир зеленский
spacex
starlink
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Решение о снижении скорости передачи данных спутниками Starlink для Украины, вероятно, принималось в ближайшем окружении президента США Дональда Трампа при участии основателя компании SpaceX Илона Маска и спецпосланника Стивена Уиткоффа, пишет издание Economist в редакционной колонке. "Никто в администрации Дональда Трампа не признается в принятии решения. Судя по всему, оно было принято ближним кругом президента, господином Маском и Стивеном Уиткоффом, специальным представителем по России", - говорится в материале. Издание напоминает о публикациях, где говорилось о желании Маска "наказать Украину" за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. "Один чиновник говорит, что он (Маск – ред.) связался с Белым домом только после того, как ввел ограничения", - сказано в статье. Газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщала, что Трамп якобы попросил Маска снять введенные ограничения на работу военной версии спутниковой системы связи Starlink (известна как Starshield) на Украине. В то же время советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что ограничения остаются в силе. Владимир Зеленский заявил 19 октября, что терминалы спутниковой связи Starlink работают с ограничениями. По его словам, связь пропадает на скорости 130-161 километр в час на разных участках фронта.
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украина, сша, дональд трамп, стив уиткофф, владимир зеленский, spacex, starlink
УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, SpaceX, Starlink
15:29 23.10.2026
 
СМИ узнали, кто принимал решение об ограничении работы Starlink на Украине

Economist: решение об ограничении в работе Starlink на Украине принимали Маск и Уиткофф

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Решение о снижении скорости передачи данных спутниками Starlink для Украины, вероятно, принималось в ближайшем окружении президента США Дональда Трампа при участии основателя компании SpaceX Илона Маска и спецпосланника Стивена Уиткоффа, пишет издание Economist в редакционной колонке.
"Никто в администрации Дональда Трампа не признается в принятии решения. Судя по всему, оно было принято ближним кругом президента, господином Маском и Стивеном Уиткоффом, специальным представителем по России", - говорится в материале.
Издание напоминает о публикациях, где говорилось о желании Маска "наказать Украину" за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
"Один чиновник говорит, что он (Маск – ред.) связался с Белым домом только после того, как ввел ограничения", - сказано в статье.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщала, что Трамп якобы попросил Маска снять введенные ограничения на работу военной версии спутниковой системы связи Starlink (известна как Starshield) на Украине. В то же время советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что ограничения остаются в силе.
Владимир Зеленский заявил 19 октября, что терминалы спутниковой связи Starlink работают с ограничениями. По его словам, связь пропадает на скорости 130-161 километр в час на разных участках фронта.
 
УКРАИНАСШАДональд ТрампСтив УиткоффВладимир ЗеленскийSpaceXStarlink
 
 
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