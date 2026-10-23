https://1prime.ru/20261023/stavka-874551881.html
Ключевая ставка ЦБ находится на повышенном уровне - замглавы Минфина
Ключевая ставка ЦБ находится на повышенном уровне - замглавы Минфина - 23.10.2026, ПРАЙМ
Ключевая ставка ЦБ находится на повышенном уровне - замглавы Минфина
Ключевая ставка Центробанка сейчас находится на повышенном уровне, считает замглавы Минфина РФ Иван Чебесков. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:08+0300
2026-10-23T12:08+0300
2026-10-23T12:08+0300
финансы
банки
минфин
минфин рф
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874551881.jpg?1792746491
СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. Ключевая ставка Центробанка сейчас находится на повышенном уровне, считает замглавы Минфина РФ Иван Чебесков.
"Мы как Минфин… придаем огромное значение тому, чтобы… со своей стороны обеспечить стабильность и минимизацию дефицита бюджета. Центральный банк, конечно, огромное значение придает тому, чтобы контролировать инфляцию. В этой связи ставки сейчас находятся на повышенном уровне", - сказал Чебесков в ходе Веронского Евразийского экономического форума.
Ближайшее заседание Банка России состоится позже в пятницу. На предыдущем заседании, 11 сентября, регулятор сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых - после последовательного снижения с апреля прошлого года.
Также, по словам Чебескова, многие на международных мероприятиях удивляются тому, как России удается сохранять дефицит бюджета на уровне 2% ВВП.
"Два процента для многих стран - это мечта, когда у них дефицит 5-6%. А госдолг у нас сейчас ниже 20%, на трехлетку мы планируем удержать в пределах 25%. Это тоже уникальная цифра, с учетом того, что во многих странах госдолг превышает 100% ВВП", - отметил замминистра.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, минфин, минфин рф, банк россии
Финансы, Банки, Минфин, Минфин РФ, Банк России
Ключевая ставка ЦБ находится на повышенном уровне - замглавы Минфина
Замглавы Минфина Чебесков: ключевая ставка ЦБ сейчас находится на повышенном уровне
СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. Ключевая ставка Центробанка сейчас находится на повышенном уровне, считает замглавы Минфина РФ Иван Чебесков.
"Мы как Минфин… придаем огромное значение тому, чтобы… со своей стороны обеспечить стабильность и минимизацию дефицита бюджета. Центральный банк, конечно, огромное значение придает тому, чтобы контролировать инфляцию. В этой связи ставки сейчас находятся на повышенном уровне", - сказал Чебесков в ходе Веронского Евразийского экономического форума.
Ближайшее заседание Банка России состоится позже в пятницу. На предыдущем заседании, 11 сентября, регулятор сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых - после последовательного снижения с апреля прошлого года.
Также, по словам Чебескова, многие на международных мероприятиях удивляются тому, как России удается сохранять дефицит бюджета на уровне 2% ВВП.
"Два процента для многих стран - это мечта, когда у них дефицит 5-6%. А госдолг у нас сейчас ниже 20%, на трехлетку мы планируем удержать в пределах 25%. Это тоже уникальная цифра, с учетом того, что во многих странах госдолг превышает 100% ВВП", - отметил замминистра.