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Ключевая ставка ЦБ находится на повышенном уровне - замглавы Минфина - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Ключевая ставка ЦБ находится на повышенном уровне - замглавы Минфина
Ключевая ставка ЦБ находится на повышенном уровне - замглавы Минфина - 23.10.2026, ПРАЙМ
Ключевая ставка ЦБ находится на повышенном уровне - замглавы Минфина
Ключевая ставка Центробанка сейчас находится на повышенном уровне, считает замглавы Минфина РФ Иван Чебесков. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:08+0300
2026-10-23T12:08+0300
финансы
банки
минфин
минфин рф
банк россии
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СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. Ключевая ставка Центробанка сейчас находится на повышенном уровне, считает замглавы Минфина РФ Иван Чебесков. "Мы как Минфин… придаем огромное значение тому, чтобы… со своей стороны обеспечить стабильность и минимизацию дефицита бюджета. Центральный банк, конечно, огромное значение придает тому, чтобы контролировать инфляцию. В этой связи ставки сейчас находятся на повышенном уровне", - сказал Чебесков в ходе Веронского Евразийского экономического форума. Ближайшее заседание Банка России состоится позже в пятницу. На предыдущем заседании, 11 сентября, регулятор сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых - после последовательного снижения с апреля прошлого года. Также, по словам Чебескова, многие на международных мероприятиях удивляются тому, как России удается сохранять дефицит бюджета на уровне 2% ВВП. "Два процента для многих стран - это мечта, когда у них дефицит 5-6%. А госдолг у нас сейчас ниже 20%, на трехлетку мы планируем удержать в пределах 25%. Это тоже уникальная цифра, с учетом того, что во многих странах госдолг превышает 100% ВВП", - отметил замминистра.
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финансы, банки, минфин, минфин рф, банк россии
Финансы, Банки, Минфин, Минфин РФ, Банк России
12:08 23.10.2026
 
Ключевая ставка ЦБ находится на повышенном уровне - замглавы Минфина

Замглавы Минфина Чебесков: ключевая ставка ЦБ сейчас находится на повышенном уровне

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СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. Ключевая ставка Центробанка сейчас находится на повышенном уровне, считает замглавы Минфина РФ Иван Чебесков.
"Мы как Минфин… придаем огромное значение тому, чтобы… со своей стороны обеспечить стабильность и минимизацию дефицита бюджета. Центральный банк, конечно, огромное значение придает тому, чтобы контролировать инфляцию. В этой связи ставки сейчас находятся на повышенном уровне", - сказал Чебесков в ходе Веронского Евразийского экономического форума.
Ближайшее заседание Банка России состоится позже в пятницу. На предыдущем заседании, 11 сентября, регулятор сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых - после последовательного снижения с апреля прошлого года.
Также, по словам Чебескова, многие на международных мероприятиях удивляются тому, как России удается сохранять дефицит бюджета на уровне 2% ВВП.
"Два процента для многих стран - это мечта, когда у них дефицит 5-6%. А госдолг у нас сейчас ниже 20%, на трехлетку мы планируем удержать в пределах 25%. Это тоже уникальная цифра, с учетом того, что во многих странах госдолг превышает 100% ВВП", - отметил замминистра.
 
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