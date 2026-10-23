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Ключевая ставка ЦБ находится на повышенном уровне - замглавы Минфина

Ключевая ставка ЦБ находится на повышенном уровне - замглавы Минфина - 23.10.2026, ПРАЙМ

Ключевая ставка ЦБ находится на повышенном уровне - замглавы Минфина

Ключевая ставка Центробанка сейчас находится на повышенном уровне, считает замглавы Минфина РФ Иван Чебесков. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T12:08+0300

2026-10-23T12:08+0300

2026-10-23T12:08+0300

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СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. Ключевая ставка Центробанка сейчас находится на повышенном уровне, считает замглавы Минфина РФ Иван Чебесков. "Мы как Минфин… придаем огромное значение тому, чтобы… со своей стороны обеспечить стабильность и минимизацию дефицита бюджета. Центральный банк, конечно, огромное значение придает тому, чтобы контролировать инфляцию. В этой связи ставки сейчас находятся на повышенном уровне", - сказал Чебесков в ходе Веронского Евразийского экономического форума. Ближайшее заседание Банка России состоится позже в пятницу. На предыдущем заседании, 11 сентября, регулятор сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых - после последовательного снижения с апреля прошлого года. Также, по словам Чебескова, многие на международных мероприятиях удивляются тому, как России удается сохранять дефицит бюджета на уровне 2% ВВП. "Два процента для многих стран - это мечта, когда у них дефицит 5-6%. А госдолг у нас сейчас ниже 20%, на трехлетку мы планируем удержать в пределах 25%. Это тоже уникальная цифра, с учетом того, что во многих странах госдолг превышает 100% ВВП", - отметил замминистра.

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