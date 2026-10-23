https://1prime.ru/20261023/stavka-874558022.html
Банк России снова воздержался от сигнала по дальнейшим шагам
Банк России снова воздержался от сигнала по дальнейшим шагам - 23.10.2026, ПРАЙМ
Банк России снова воздержался от сигнала по дальнейшим шагам
Банк России в заявлении по ключевой ставке в эту пятницу вновь не дал сигнал по дальнейшим шагам, сохранив нейтральный сигнал. Регулятор указал, что намерен... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:46+0300
2026-10-23T13:46+0300
2026-10-23T13:48+0300
банк россии
финансы
банки
ключевая ставка
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке в эту пятницу вновь не дал сигнал по дальнейшим шагам, сохранив нейтральный сигнал. Регулятор указал, что намерен принимать дальнейшие решения в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. По итогам сегодняшнего заседания совета директоров регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - указывается в заявлении. ЦБ еще в июле убрал из заявления сигнал о направленности своих дальнейших шагов. В сентябре ситуация повторилась. Таким образом, ЦБ сохраняет нейтральный сигнал третий раз подряд.Прогноз средней ключевой ставки по итогам года повышен до 14,6% с 14,5-14,6%. На 2027 год - до 12,5-13,5% вместо 10,5-12,5%, на 2028 год - 9-10% вместо 8-9%.
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банк россии, финансы, банки, ключевая ставка
Банк России, Финансы, Банки, ключевая ставка
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке в эту пятницу вновь не дал сигнал по дальнейшим шагам, сохранив нейтральный сигнал. Регулятор указал, что намерен принимать дальнейшие решения в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.
По итогам сегодняшнего заседания совета директоров регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - указывается в заявлении.
ЦБ еще в июле убрал из заявления сигнал о направленности своих дальнейших шагов. В сентябре ситуация повторилась. Таким образом, ЦБ сохраняет нейтральный сигнал третий раз подряд.
Прогноз средней ключевой ставки по итогам года повышен до 14,6% с 14,5-14,6%. На 2027 год - до 12,5-13,5% вместо 10,5-12,5%, на 2028 год - 9-10% вместо 8-9%.