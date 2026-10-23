https://1prime.ru/20261023/stavka-874561876.html
Ставка RUONIA выросла до 14,2%
Ставка RUONIA выросла до 14,2% - 23.10.2026, ПРАЙМ
Ставка RUONIA выросла до 14,2%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 22 октября, выросла на 0,19... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T14:42+0300
2026-10-23T14:42+0300
2026-10-23T14:59+0300
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 22 октября, выросла на 0,19 процентного пункта и составила 14,2%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 677,75 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
Ставка RUONIA выросла до 14,2%
Ставка RUONIA 22 октября выросла на 0,19 п.п. и составила 14,2%
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 22 октября, выросла на 0,19 процентного пункта и составила 14,2%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 677,75 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.