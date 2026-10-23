https://1prime.ru/20261023/stavka-874563062.html

Ключевая ставка: стабильность экономики и финансов в приоритете

Ключевая ставка: стабильность экономики и финансов в приоритете - 23.10.2026, ПРАЙМ

Ключевая ставка: стабильность экономики и финансов в приоритете

Банк России сохранил ставку на том же уровне. Это сигнал рынку о паузе в смягчительной риторике финансового регулятора, который можно назвать умеренно-жестким... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T15:11+0300

2026-10-23T15:11+0300

2026-10-23T15:11+0300

экономика

мнения аналитиков

финансы

банк россии

банки

россия

ключевая ставка

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874563062.jpg?1792757507

МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Банк России сохранил ставку на том же уровне. Это сигнал рынку о паузе в смягчительной риторике финансового регулятора, который можно назвать умеренно-жестким. Пока инфляция не будет стабильно под контролем, снижать ставку далее рано и рискованно.Это совершенно оправданно с учетом двух факторов. Во-первых, подняты тарифы ЖКХ, что вызовет волнообразное повышение цен во всех сферах экономики, особенно там, где высока расходная часть на потребление воды и электроэнергии. Эффект будем наблюдать в течение двух-трех месяцев. И во-вторых, сезонность. Ноябрь-декабрь — время, когда сберегательная модель уступает потребительской. Это месяцы, когда инфляция особенно разгоняется вслед за спросом.Отсюда сомнения в том, что в декабре ключевая ставка претерпит изменения в обе стороны. Согласно базовому сценарию, ставку 14% сохранят и в декабре.Ставка осталась на прежнем уровне 14%. Это означает, что текущие ставки будут сохранены в ближайший месяц, и изменения будут незначительными — порядка 13%, если смотреть по банкам из первой "двадцатки". Самыми выгодными сейчас будут короткие вклады — до полугода, так как нужны короткие деньги. И предлагать высокую доходность на долгий срок при государственном курсе на смягчение монетарного курса банки не рискнут.Впрочем, как и всегда, для привлечения клиентов условия по некоторым продуктам могут быть лучше среднего по рынку, но это маркетинговая история, когда банки таким образом переманивают денежный поток в свою сторону.Рубль при этом отреагировал сдержанно — рынок ожидал сохранения ставки. Высокая ключевая ставка по-прежнему сдерживает спрос на импорт и на кредитные продукты (в том числе на покупку недвижимости). Курс при этом будут определять в ближайшее время такие факторы, как динамика мировых цен на нефть, покупка иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, геополитика. Интерес инвесторов к рублевым инструментам сохраняется.Российская валюта продолжит получать поддержку на фоне высоких ставок.Ключевая ставка остается высокой и продолжает оказывать поддержку рублю в среднесрочном горизонте. До конца месяца ожидаем перемещение доллара в диапазон 77-83 рубля, евро 87-93 рубля, юаня 11,65-12,4 рубля.Банк России примет решение 18 декабря исходя из динамики инфляционных ожиданий, которые по оценке регулятора пока остаются высокими. Банк России предполагает в базовом сценарии среднюю ключевую ставку 12,5-13,5% годовых в 2027 году.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Гузель Проценко https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

Гузель Проценко https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

мнения аналитиков, финансы, банк россии, банки, россия, ключевая ставка