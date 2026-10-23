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Ключевая ставка: стабильность экономики и финансов в приоритете - 23.10.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20261023/stavka-874563062.html
Ключевая ставка: стабильность экономики и финансов в приоритете
Ключевая ставка: стабильность экономики и финансов в приоритете - 23.10.2026, ПРАЙМ
Ключевая ставка: стабильность экономики и финансов в приоритете
Банк России сохранил ставку на том же уровне. Это сигнал рынку о паузе в смягчительной риторике финансового регулятора, который можно назвать умеренно-жестким... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:11+0300
2026-10-23T15:11+0300
экономика
мнения аналитиков
финансы
банк россии
банки
россия
ключевая ставка
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874563062.jpg?1792757507
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Банк России сохранил ставку на том же уровне. Это сигнал рынку о паузе в смягчительной риторике финансового регулятора, который можно назвать умеренно-жестким. Пока инфляция не будет стабильно под контролем, снижать ставку далее рано и рискованно.Это совершенно оправданно с учетом двух факторов. Во-первых, подняты тарифы ЖКХ, что вызовет волнообразное повышение цен во всех сферах экономики, особенно там, где высока расходная часть на потребление воды и электроэнергии. Эффект будем наблюдать в течение двух-трех месяцев. И во-вторых, сезонность. Ноябрь-декабрь — время, когда сберегательная модель уступает потребительской. Это месяцы, когда инфляция особенно разгоняется вслед за спросом.Отсюда сомнения в том, что в декабре ключевая ставка претерпит изменения в обе стороны. Согласно базовому сценарию, ставку 14% сохранят и в декабре.Ставка осталась на прежнем уровне 14%. Это означает, что текущие ставки будут сохранены в ближайший месяц, и изменения будут незначительными — порядка 13%, если смотреть по банкам из первой "двадцатки". Самыми выгодными сейчас будут короткие вклады — до полугода, так как нужны короткие деньги. И предлагать высокую доходность на долгий срок при государственном курсе на смягчение монетарного курса банки не рискнут.Впрочем, как и всегда, для привлечения клиентов условия по некоторым продуктам могут быть лучше среднего по рынку, но это маркетинговая история, когда банки таким образом переманивают денежный поток в свою сторону.Рубль при этом отреагировал сдержанно — рынок ожидал сохранения ставки. Высокая ключевая ставка по-прежнему сдерживает спрос на импорт и на кредитные продукты (в том числе на покупку недвижимости). Курс при этом будут определять в ближайшее время такие факторы, как динамика мировых цен на нефть, покупка иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, геополитика. Интерес инвесторов к рублевым инструментам сохраняется.Российская валюта продолжит получать поддержку на фоне высоких ставок.Ключевая ставка остается высокой и продолжает оказывать поддержку рублю в среднесрочном горизонте. До конца месяца ожидаем перемещение доллара в диапазон 77-83 рубля, евро 87-93 рубля, юаня 11,65-12,4 рубля.Банк России примет решение 18 декабря исходя из динамики инфляционных ожиданий, которые по оценке регулятора пока остаются высокими. Банк России предполагает в базовом сценарии среднюю ключевую ставку 12,5-13,5% годовых в 2027 году.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, финансы, банк россии, банки, россия, ключевая ставка
Экономика, Мнения аналитиков, Финансы, Банк России, Банки, РОССИЯ, ключевая ставка
15:11 23.10.2026
 
Ключевая ставка: стабильность экономики и финансов в приоритете

Проценко: Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14% и в декабре

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Банк России сохранил ставку на том же уровне. Это сигнал рынку о паузе в смягчительной риторике финансового регулятора, который можно назвать умеренно-жестким. Пока инфляция не будет стабильно под контролем, снижать ставку далее рано и рискованно.
Это совершенно оправданно с учетом двух факторов. Во-первых, подняты тарифы ЖКХ, что вызовет волнообразное повышение цен во всех сферах экономики, особенно там, где высока расходная часть на потребление воды и электроэнергии. Эффект будем наблюдать в течение двух-трех месяцев. И во-вторых, сезонность. Ноябрь-декабрь — время, когда сберегательная модель уступает потребительской. Это месяцы, когда инфляция особенно разгоняется вслед за спросом.
Отсюда сомнения в том, что в декабре ключевая ставка претерпит изменения в обе стороны. Согласно базовому сценарию, ставку 14% сохранят и в декабре.
Ставка осталась на прежнем уровне 14%. Это означает, что текущие ставки будут сохранены в ближайший месяц, и изменения будут незначительными — порядка 13%, если смотреть по банкам из первой "двадцатки". Самыми выгодными сейчас будут короткие вклады — до полугода, так как нужны короткие деньги. И предлагать высокую доходность на долгий срок при государственном курсе на смягчение монетарного курса банки не рискнут.
Впрочем, как и всегда, для привлечения клиентов условия по некоторым продуктам могут быть лучше среднего по рынку, но это маркетинговая история, когда банки таким образом переманивают денежный поток в свою сторону.
Рубль при этом отреагировал сдержанно — рынок ожидал сохранения ставки. Высокая ключевая ставка по-прежнему сдерживает спрос на импорт и на кредитные продукты (в том числе на покупку недвижимости). Курс при этом будут определять в ближайшее время такие факторы, как динамика мировых цен на нефть, покупка иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, геополитика. Интерес инвесторов к рублевым инструментам сохраняется.
Российская валюта продолжит получать поддержку на фоне высоких ставок.
Ключевая ставка остается высокой и продолжает оказывать поддержку рублю в среднесрочном горизонте. До конца месяца ожидаем перемещение доллара в диапазон 77-83 рубля, евро 87-93 рубля, юаня 11,65-12,4 рубля.
Банк России примет решение 18 декабря исходя из динамики инфляционных ожиданий, которые по оценке регулятора пока остаются высокими. Банк России предполагает в базовом сценарии среднюю ключевую ставку 12,5-13,5% годовых в 2027 году.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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