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Экономист предупредил о риске банкротств в сфере коммерческой недвижимости
Экономист предупредил о риске банкротств в сфере коммерческой недвижимости - 23.10.2026, ПРАЙМ
Экономист предупредил о риске банкротств в сфере коммерческой недвижимости
Ключевая ставка в 14% сохраняет риски роста "плохих" кредитов и банкротств среди девелоперов коммерческой недвижимости, заявил РИА Недвижимость главный... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:16+0300
2026-10-23T15:16+0300
2026-10-23T15:26+0300
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банк россии
ibc real estate
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Ключевая ставка в 14% сохраняет риски роста "плохих" кредитов и банкротств среди девелоперов коммерческой недвижимости, заявил РИА Недвижимость главный экономист Института экономики роста Борис Копейкин.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.По словам экономиста, на этом фоне не исключено ухудшение ситуации в секторе коммерческой недвижимости, так как именно в этой сфере доля "плохих" кредитов в низшей точке экономического цикла обычно оказывается выше среднего по экономике."Учитывая, что инвестиции, в которые в том числе входит стройка, сокращаются год к году уже более пяти кварталов подряд, ситуация в отрасли явно будет непростой. Будут и банкротства, и недостроенные объекты, и потери средств кредиторов и инвесторов. Альтернатива – опережающее снижение ставки и смягчение условий кредитования, давно необходимое не только в строительстве", – сказал Копейкин.При текущей годовой инфляции (около 7%) сохранение ставки на уровне 14% само по себе не является негативным сигналом, рынок уже в достаточной степени это учел, считает руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.Однако, отметил управляющий директор Manufaqtury Андрей Кулагин, в таких условиях инвесторы осторожнее подходят к новым сделкам, девелоперы пересматривают финансовые модели, а рефинансирование действующих кредитов пока не позволяет существенно снизить долговую нагрузку. Настоящий риск заключается в том, сохранит ли Центральный банк позицию, при которой ставка останется высокой, и повысит ли он прогноз по ее значению на 2027 год, подчеркнул Казарян.Для начала реализации новых крупных проектов, таких как торговые центры, гостиницы и большие складские комплексы, необходима устойчивая траектория снижения ключевой ставки до 7-8%, добавил управляющий партнер Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов.
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финансы, недвижимость, банки, банк россии, ibc real estate, центральные банки
Финансы, Недвижимость, Банки, Банк России, IBC Real Estate, центральные банки
Экономист предупредил о риске банкротств в сфере коммерческой недвижимости
Копейкин: ставка ЦБ в 14% сохраняет риски банкротств в сфере коммерческой недвижимости
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Ключевая ставка в 14% сохраняет риски роста "плохих" кредитов и банкротств среди девелоперов коммерческой недвижимости, заявил РИА Недвижимость главный экономист Института экономики роста Борис Копейкин.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
По словам экономиста, на этом фоне не исключено ухудшение ситуации в секторе коммерческой недвижимости, так как именно в этой сфере доля "плохих" кредитов в низшей точке экономического цикла обычно оказывается выше среднего по экономике.
"Учитывая, что инвестиции, в которые в том числе входит стройка, сокращаются год к году уже более пяти кварталов подряд, ситуация в отрасли явно будет непростой. Будут и банкротства, и недостроенные объекты, и потери средств кредиторов и инвесторов. Альтернатива – опережающее снижение ставки и смягчение условий кредитования, давно необходимое не только в строительстве", – сказал Копейкин.
При текущей годовой инфляции (около 7%) сохранение ставки на уровне 14% само по себе не является негативным сигналом, рынок уже в достаточной степени это учел, считает руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.
Однако, отметил управляющий директор Manufaqtury Андрей Кулагин, в таких условиях инвесторы осторожнее подходят к новым сделкам, девелоперы пересматривают финансовые модели, а рефинансирование действующих кредитов пока не позволяет существенно снизить долговую нагрузку. Настоящий риск заключается в том, сохранит ли Центральный банк позицию, при которой ставка останется высокой, и повысит ли он прогноз по ее значению на 2027 год, подчеркнул Казарян.
Для начала реализации новых крупных проектов, таких как торговые центры, гостиницы и большие складские комплексы, необходима устойчивая траектория снижения ключевой ставки до 7-8%, добавил управляющий партнер Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов.