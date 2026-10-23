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Набиуллина заявила о сохранении пространства для снижения ключевой ставки

Набиуллина заявила о сохранении пространства для снижения ключевой ставки - 23.10.2026, ПРАЙМ

Набиуллина заявила о сохранении пространства для снижения ключевой ставки

Пространство для снижения ключевой ставки в 2027 году сохраняется, но оно стало меньше, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T15:27+0300

2026-10-23T15:27+0300

2026-10-23T15:27+0300

экономика

финансы

россия

эльвира набиуллина

банк россии

ключевая ставка

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Пространство для снижения ключевой ставки в 2027 году сохраняется, но оно стало меньше, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается пространства для снижения ставки, говорить о пространстве на одно заседание, наверное, неуместно, а нужно смотреть на траекторию. Мы видим, что на следующий год сохраняется пространство для снижения ставки, но мы повысили траекторию, это означает, что этого пространства стало меньше", - сказала она в ходе пресс-конференции.

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финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии, ключевая ставка