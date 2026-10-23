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Набиуллина заявила о сохранении пространства для снижения ключевой ставки - 23.10.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20261023/stavka-874564463.html
Набиуллина заявила о сохранении пространства для снижения ключевой ставки
Набиуллина заявила о сохранении пространства для снижения ключевой ставки - 23.10.2026, ПРАЙМ
Набиуллина заявила о сохранении пространства для снижения ключевой ставки
Пространство для снижения ключевой ставки в 2027 году сохраняется, но оно стало меньше, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T15:27+0300
2026-10-23T15:27+0300
экономика
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россии
ключевая ставка
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874564463.jpg?1792758446
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Пространство для снижения ключевой ставки в 2027 году сохраняется, но оно стало меньше, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается пространства для снижения ставки, говорить о пространстве на одно заседание, наверное, неуместно, а нужно смотреть на траекторию. Мы видим, что на следующий год сохраняется пространство для снижения ставки, но мы повысили траекторию, это означает, что этого пространства стало меньше", - сказала она в ходе пресс-конференции.
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финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии, ключевая ставка
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России, ключевая ставка
15:27 23.10.2026
 
Набиуллина заявила о сохранении пространства для снижения ключевой ставки

Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки в 2027 году стало меньше

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Пространство для снижения ключевой ставки в 2027 году сохраняется, но оно стало меньше, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается пространства для снижения ставки, говорить о пространстве на одно заседание, наверное, неуместно, а нужно смотреть на траекторию. Мы видим, что на следующий год сохраняется пространство для снижения ставки, но мы повысили траекторию, это означает, что этого пространства стало меньше", - сказала она в ходе пресс-конференции.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯЭльвира НабиуллинаБанк Россииключевая ставка
 
 
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