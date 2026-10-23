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Строительство пятого атомного ледокола "Чукотка" завершится в 2027 году - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Строительство пятого атомного ледокола "Чукотка" завершится в 2027 году
Строительство пятого атомного ледокола "Чукотка" завершится в 2027 году - 23.10.2026, ПРАЙМ
Строительство пятого атомного ледокола "Чукотка" завершится в 2027 году
Строительство пятого атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220 планируется завершить в 2027 году, следует из презентации замглавы Минпромторга Алексея... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T11:49+0300
2026-10-23T11:57+0300
технологии
минпромторг
росатом
балтийский завод
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Строительство пятого атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220 планируется завершить в 2027 году, следует из презентации замглавы Минпромторга Алексея Матушанского. "Прорывная и перспективная продукция: ... 2027 - завершится строительство пятого атомного ледокола проекта 22220", - говорится в презентации, представленной в рамках форума-выставки "Российский промышленник". Универсальный атомный ледокол "Чукотка" - пятое судно проекта 22220, строящееся на предприятии ОСК Балтийский завод по заказу госкорпорации "Росатом". Заложен в декабре 2020 года, спуск на воду состоялся в ноябре 2024 года. В настоящее время судно проходит швартовные испытания и готовится к заводским ходовым испытаниям. По данным Балтийского завода, на строящемся ледоколе "Чукотка" специалисты запустили реакторную установку правого борта. После физического пуска обоих реакторов "РИТМ-200" начнется этап комплексных испытаний всей ядерной энергетической установки судна.
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технологии, минпромторг, росатом, балтийский завод
Технологии, Минпромторг, Росатом, Балтийский завод
11:49 23.10.2026 (обновлено: 11:57 23.10.2026)
 
Строительство пятого атомного ледокола "Чукотка" завершится в 2027 году

Строительство пятого атомного ледокола "Чукотка" планируется завершить в 2027 году

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Строительство пятого атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220 планируется завершить в 2027 году, следует из презентации замглавы Минпромторга Алексея Матушанского.
"Прорывная и перспективная продукция: ... 2027 - завершится строительство пятого атомного ледокола проекта 22220", - говорится в презентации, представленной в рамках форума-выставки "Российский промышленник".
Универсальный атомный ледокол "Чукотка" - пятое судно проекта 22220, строящееся на предприятии ОСК Балтийский завод по заказу госкорпорации "Росатом". Заложен в декабре 2020 года, спуск на воду состоялся в ноябре 2024 года. В настоящее время судно проходит швартовные испытания и готовится к заводским ходовым испытаниям.
По данным Балтийского завода, на строящемся ледоколе "Чукотка" специалисты запустили реакторную установку правого борта. После физического пуска обоих реакторов "РИТМ-200" начнется этап комплексных испытаний всей ядерной энергетической установки судна.
 
ТехнологииМинпромторгРосатомБалтийский завод
 
 
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