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Строительство пятого атомного ледокола "Чукотка" завершится в 2027 году

Строительство пятого атомного ледокола "Чукотка" завершится в 2027 году - 23.10.2026, ПРАЙМ

Строительство пятого атомного ледокола "Чукотка" завершится в 2027 году

Строительство пятого атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220 планируется завершить в 2027 году, следует из презентации замглавы Минпромторга Алексея... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T11:49+0300

2026-10-23T11:49+0300

2026-10-23T11:57+0300

технологии

минпромторг

росатом

балтийский завод

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - ПРАЙМ. Строительство пятого атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220 планируется завершить в 2027 году, следует из презентации замглавы Минпромторга Алексея Матушанского. "Прорывная и перспективная продукция: ... 2027 - завершится строительство пятого атомного ледокола проекта 22220", - говорится в презентации, представленной в рамках форума-выставки "Российский промышленник". Универсальный атомный ледокол "Чукотка" - пятое судно проекта 22220, строящееся на предприятии ОСК Балтийский завод по заказу госкорпорации "Росатом". Заложен в декабре 2020 года, спуск на воду состоялся в ноябре 2024 года. В настоящее время судно проходит швартовные испытания и готовится к заводским ходовым испытаниям. По данным Балтийского завода, на строящемся ледоколе "Чукотка" специалисты запустили реакторную установку правого борта. После физического пуска обоих реакторов "РИТМ-200" начнется этап комплексных испытаний всей ядерной энергетической установки судна.

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технологии, минпромторг, росатом, балтийский завод