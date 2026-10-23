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Суд рассмотрит заявление Булатовой о субсидиарной ответственности - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Суд рассмотрит заявление Булатовой о субсидиарной ответственности
Суд рассмотрит заявление Булатовой о субсидиарной ответственности - 23.10.2026, ПРАЙМ
Суд рассмотрит заявление Булатовой о субсидиарной ответственности
Арбитражный суд Москвы в пятницу рассмотрит заявление конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой о привлечении к субсидиарной ответственности... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T04:53+0300
2026-10-23T04:53+0300
финансы
бизнес
россия
москва
открытие холдинг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874540403.jpg?1792720389
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в пятницу рассмотрит заявление конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам этой компании, превышающим 1 триллион рублей, четырех бывших руководителей и одного юрлица. Суд первой инстанции заново рассматривает требования Булатовой к бывшим гендиректорам "Открытие Холдинга" Андрею Коняеву и Павлу Федосееву, экс-главбуху Оксане Айсиной, экс-замгендиректора "Открытие Холдинга" Михаилу Назарычеву, а также к ООО "АБЕ Консалтинг", оказывавшему компании бухгалтерские услуги. Арбитражный суд Московского округа в феврале отменил судебные акты двух инстанций о привлечении этих ответчиков к ответственности и отправил спор по требованиям к ним на новое рассмотрение. Суд округа тогда подтвердил субсидиарную ответственность только троих - основателя и экс-бенефициара группы "Открытие" Вадима Беляева и экс-президентов банка "Открытие" Рубена Аганбегяна и Дмитрия Ромаева. Кассационные жалобы на судебные акты арбитражного суда Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда подавали все привлеченные к ответственности ответчики, кроме Беляева. Также Булатова со своей стороны обжаловала отказ в привлечении остальных семерых ответчиков. Изначально в заявлении управляющего, поданном в суд в мае 2023 года, было 19 ответчиков – 18 бывших бенефициаров и руководителей компании и "АБЕ Консалтинг". Впоследствии от требований к четырем ответчикам управляющий отказался. Производство в отношении определения размера субсидиарной ответственности суд первой инстанции приостановил до окончания расчетов с кредиторами. Размер ответственности будет равен сумме неудовлетворенных по завершении процедуры банкротства требований кредиторов. Суд признал "Открытие Холдинг", основного в прошлом акционера банка "Открытие", банкротом в июле 2022 года. На тот момент общая сумма включенных в реестр требований кредиторов превышала 920 миллиардов рублей. После этого в реестр было включено еще одно крупное требование – банка "Траст", основного кредитора должника, на сумму около 107,4 миллиарда рублей.
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96
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7 495 645-6601
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192
40
192
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финансы, бизнес, россия, москва, открытие холдинг
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Открытие Холдинг
04:53 23.10.2026
 
Суд рассмотрит заявление Булатовой о субсидиарной ответственности

Суд рассмотрит иск конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Булатовой

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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в пятницу рассмотрит заявление конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам этой компании, превышающим 1 триллион рублей, четырех бывших руководителей и одного юрлица.
Суд первой инстанции заново рассматривает требования Булатовой к бывшим гендиректорам "Открытие Холдинга" Андрею Коняеву и Павлу Федосееву, экс-главбуху Оксане Айсиной, экс-замгендиректора "Открытие Холдинга" Михаилу Назарычеву, а также к ООО "АБЕ Консалтинг", оказывавшему компании бухгалтерские услуги.
Арбитражный суд Московского округа в феврале отменил судебные акты двух инстанций о привлечении этих ответчиков к ответственности и отправил спор по требованиям к ним на новое рассмотрение. Суд округа тогда подтвердил субсидиарную ответственность только троих - основателя и экс-бенефициара группы "Открытие" Вадима Беляева и экс-президентов банка "Открытие" Рубена Аганбегяна и Дмитрия Ромаева.
Кассационные жалобы на судебные акты арбитражного суда Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда подавали все привлеченные к ответственности ответчики, кроме Беляева. Также Булатова со своей стороны обжаловала отказ в привлечении остальных семерых ответчиков.
Изначально в заявлении управляющего, поданном в суд в мае 2023 года, было 19 ответчиков – 18 бывших бенефициаров и руководителей компании и "АБЕ Консалтинг". Впоследствии от требований к четырем ответчикам управляющий отказался.
Производство в отношении определения размера субсидиарной ответственности суд первой инстанции приостановил до окончания расчетов с кредиторами. Размер ответственности будет равен сумме неудовлетворенных по завершении процедуры банкротства требований кредиторов.
Суд признал "Открытие Холдинг", основного в прошлом акционера банка "Открытие", банкротом в июле 2022 года. На тот момент общая сумма включенных в реестр требований кредиторов превышала 920 миллиардов рублей. После этого в реестр было включено еще одно крупное требование – банка "Траст", основного кредитора должника, на сумму около 107,4 миллиарда рублей.
 
ФинансыБизнесРОССИЯМОСКВАОткрытие Холдинг
 
 
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