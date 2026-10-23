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Суд 22 января рассмотрит иск к экс-главам "Открытие Холдинга"

Суд 22 января рассмотрит иск к экс-главам "Открытие Холдинга" - 23.10.2026, ПРАЙМ

Суд 22 января рассмотрит иск к экс-главам "Открытие Холдинга"

Арбитражный суд Москвы отложил на 22 января рассмотрение заявления конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой о привлечении к субсидиарной... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T13:05+0300

2026-10-23T13:05+0300

2026-10-23T13:05+0300

бизнес

финансы

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москва

открытие холдинг

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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 22 января рассмотрение заявления конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам этой компании, превышающим 1 триллион рублей, четырех бывших руководителей и одного юрлица, передает корреспондент РИА Новости. На заседании в пятницу выяснилось, что к делу в статусе третьего лица не привлечен финансовый управляющий одного из ответчиков – экс-замгендиректора "Открытие Холдинга" Михаила Назарычева, который в январе был признан банкротом. Это обстоятельство могло стать основанием для отмены будущего судебного акта вышестоящей инстанцией по процессуальным основаниям. Суд привлек к делу финансового управляющего Инну Анохину и в связи с этим перенес слушания. Суд первой инстанции заново рассматривает требования Булатовой к бывшим гендиректорам "Открытие Холдинга" Андрею Коняеву и Павлу Федосееву, экс-главбуху Оксане Айсиной, Назарычеву, а также к ООО "АБЕ Консалтинг", оказывавшему компании бухгалтерские услуги. Арбитражный суд Московского округа в феврале отменил судебные акты двух инстанций о привлечении этих ответчиков к ответственности и отправил спор о требованиях к ним на новое рассмотрение. Суд округа тогда подтвердил субсидиарную ответственность только троих - основателя и экс-бенефициара группы "Открытие" Вадима Беляева и экс-президентов банка "Открытие" Рубена Аганбегяна и Дмитрия Ромаева. Кассационные жалобы на судебные акты арбитражного суда Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда подавали все привлеченные к ответственности ответчики, кроме Беляева. Также Булатова со своей стороны обжаловала отказ в привлечении к делу остальных семерых ответчиков. Изначально в заявлении управляющего, поданном в суд в мае 2023 года, было 19 ответчиков – 18 бывших бенефициаров и руководителей компании и "АБЕ Консалтинг". Впоследствии от требований к четырем ответчикам управляющий отказался. Производство в отношении определения размера субсидиарной ответственности суд первой инстанции приостановил до окончания расчетов с кредиторами. Размер ответственности будет равен сумме неудовлетворенных по завершении процедуры банкротства требований кредиторов. Суд признал "Открытие Холдинг", основного в прошлом акционера банка "Открытие", банкротом в июле 2022 года. На тот момент общая сумма включенных в реестр требований кредиторов превышала 920 миллиардов рублей. После этого в реестр было включено еще одно крупное требование – банка "Траст", основного кредитора должника, на сумму около 107,4 миллиарда рублей.

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бизнес, финансы, россия, москва, открытие холдинг