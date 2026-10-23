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Суд в Екатеринбурге прекратил производство по иску РАО к ООО "Дома" Гуфа - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Суд в Екатеринбурге прекратил производство по иску РАО к ООО "Дома" Гуфа
Суд в Екатеринбурге прекратил производство по иску РАО к ООО "Дома" Гуфа - 23.10.2026, ПРАЙМ
Суд в Екатеринбурге прекратил производство по иску РАО к ООО "Дома" Гуфа
Суд в Екатеринбурге прекратил производство по иску Российского авторского общества (РАО), требовавшего взыскать с ООО "Дома" рэпера Гуфа (Алексея Долматова)... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:27+0300
2026-10-23T13:28+0300
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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Суд в Екатеринбурге прекратил производство по иску Российского авторского общества (РАО), требовавшего взыскать с ООО "Дома" рэпера Гуфа (Алексея Долматова) около 1,3 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В день заседания от обеих сторон в суд поступили ходатайства об утверждении мирового соглашения. Условия договоренностей пока не сообщаются. В этом иске, поданном в августе, РАО просило взыскать с ответчика 370 тысяч основного долга, а также неустойки и штраф за непредоставление отчетной документации. Этот же суд 6 октября утвердил мировое соглашение и прекратил производство по другому иску РАО к ООО "Дома" - на сумму свыше 4,4 миллиона рублей. В том деле стороны договорились, что ответчик выплатит истцу более 1,4 миллиона рублей. Эту сумму, в которую входят 1,2 миллиона рублей основного долга, а также пени за нарушение сроков выплаты авторского вознаграждения и часть уплаченной истцом госпошлины, компания Гуфа должна была перевести до 23 октября. РАО весной и летом предъявило несколько исков к ООО "Дома" на общую сумму около 7,9 миллиона рублей. Первый из них суд в Москве полностью удовлетворил. С ответчика было взыскано 440 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на 11 произведений семи исполнителей – Doja Cat, Drake и Yeat, Future, Juice WRLD, YG. Kamaiyah и Тимы Белорусских. Компенсация должна быть выплачена авторам этих произведений. Иск РАО на сумму более 1,6 миллиона рублей рассматривает суд в Краснодаре. Он заявлен о взыскании авторского вознаграждения по лицензионному договору, пени за нарушение сроков выплаты авторского вознаграждения и штрафа за нарушение срока предоставления отчетной документации. РАО занимается управлением правами авторов и аккредитовано государством на сбор вознаграждения в пользу авторов. По данным сервиса "БИР-Аналитик", в московском ООО "Дома" Долматову принадлежит 50%, по 25% - у его сестры Ольги Долматовой и гендиректора Григория Крученкова. Основной вид деятельности компании – "деятельность по организации отдыха и развлечений прочая".
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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бизнес, россия, москва, краснодар
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, КРАСНОДАР
13:27 23.10.2026 (обновлено: 13:28 23.10.2026)
 
Суд в Екатеринбурге прекратил производство по иску РАО к ООО "Дома" Гуфа

Суд в Екатеринбурге прекратил производство по иску РАО к ООО "Дома" Гуфа на 1,3 млн руб

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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Суд в Екатеринбурге прекратил производство по иску Российского авторского общества (РАО), требовавшего взыскать с ООО "Дома" рэпера Гуфа (Алексея Долматова) около 1,3 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В день заседания от обеих сторон в суд поступили ходатайства об утверждении мирового соглашения. Условия договоренностей пока не сообщаются.
В этом иске, поданном в августе, РАО просило взыскать с ответчика 370 тысяч основного долга, а также неустойки и штраф за непредоставление отчетной документации.
Этот же суд 6 октября утвердил мировое соглашение и прекратил производство по другому иску РАО к ООО "Дома" - на сумму свыше 4,4 миллиона рублей.
В том деле стороны договорились, что ответчик выплатит истцу более 1,4 миллиона рублей. Эту сумму, в которую входят 1,2 миллиона рублей основного долга, а также пени за нарушение сроков выплаты авторского вознаграждения и часть уплаченной истцом госпошлины, компания Гуфа должна была перевести до 23 октября.
РАО весной и летом предъявило несколько исков к ООО "Дома" на общую сумму около 7,9 миллиона рублей.
Первый из них суд в Москве полностью удовлетворил. С ответчика было взыскано 440 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на 11 произведений семи исполнителей – Doja Cat, Drake и Yeat, Future, Juice WRLD, YG. Kamaiyah и Тимы Белорусских. Компенсация должна быть выплачена авторам этих произведений.
Иск РАО на сумму более 1,6 миллиона рублей рассматривает суд в Краснодаре. Он заявлен о взыскании авторского вознаграждения по лицензионному договору, пени за нарушение сроков выплаты авторского вознаграждения и штрафа за нарушение срока предоставления отчетной документации.
РАО занимается управлением правами авторов и аккредитовано государством на сбор вознаграждения в пользу авторов.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", в московском ООО "Дома" Долматову принадлежит 50%, по 25% - у его сестры Ольги Долматовой и гендиректора Григория Крученкова. Основной вид деятельности компании – "деятельность по организации отдыха и развлечений прочая".
 
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