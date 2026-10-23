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Суд обязал ViiV Healthcare и Shionogi использовать "Каботегравир"
Суд обязал ViiV Healthcare и Shionogi использовать "Каботегравир" - 23.10.2026, ПРАЙМ
Суд обязал ViiV Healthcare и Shionogi использовать "Каботегравир"
Арбитражный суд Московской области обязал американскую ViiV Healthcare Company и японскую Shionogi выдать саранскому АО "Биохимик" лицензию на использование... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T17:33+0300
2026-10-23T17:33+0300
2026-10-23T17:33+0300
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общество
украина
восточная европа
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"промомед"
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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области обязал американскую ViiV Healthcare Company и японскую Shionogi выдать саранскому АО "Биохимик" лицензию на использование защищенного их патентами действующего вещества "Каботегравир" в препаратах для лечения и профилактики ВИЧ, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд установил, что "Биохимик" должен выплачивать патентообладателям лицензионные платежи в размере 1,75% от фактической выручки, из них 1,17% - американской компании, 0,58% - японской.
Рассмотрев иск "Биохимика", суд пришел к выводу, что первый лекарственный препарат с "Каботегравиром" был зарегистрирован в России еще в 2022 году, но ответчики с того момента "не ввели в оборот ни одной партии лекарственного препарата".
"Ответчики допускают бездействие, заключающееся в недостаточном использовании на территории Российской Федерации изобретений согласно принадлежащим им патентам, что приводит к отсутствию на территории Российской Федерации достаточного предложения продукции, в которой использованы данные изобретения", - указал суд.
В то же время он установил, что ViiV Healthcare уже несколько лет позволяет фармкомпаниям из других стран производить и реализовывать лекарства с "Каботегравиром" в своих странах на условиях открытой лицензии.
"Действие открытой лицензии охватывает 133 страны, в число которых входят Украина и страны Восточной Европы. Однако на Российскую Федерацию эти решения иностранного ответчика не распространяются", - говорится в судебном акте.
Завод "Биохимик" в Саранске - основная производственная площадка компании "Промомед", которая специализируется на препаратах, применяемых для борьбы с инфекциями (противовирусные и антибиотики), а также в сфере эндокринологии, неврологии, онкологии, общей терапии. В продуктовом портфеле компании более 360 лекарственных препаратов.
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технологии, бизнес, общество , украина, восточная европа, саранск, "промомед"
Технологии, Бизнес, Общество , УКРАИНА, ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, САРАНСК, "Промомед"
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области обязал американскую ViiV Healthcare Company и японскую Shionogi выдать саранскому АО "Биохимик" лицензию на использование защищенного их патентами действующего вещества "Каботегравир" в препаратах для лечения и профилактики ВИЧ, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд установил, что "Биохимик" должен выплачивать патентообладателям лицензионные платежи в размере 1,75% от фактической выручки, из них 1,17% - американской компании, 0,58% - японской.
Рассмотрев иск "Биохимика", суд пришел к выводу, что первый лекарственный препарат с "Каботегравиром" был зарегистрирован в России еще в 2022 году, но ответчики с того момента "не ввели в оборот ни одной партии лекарственного препарата".
"Ответчики допускают бездействие, заключающееся в недостаточном использовании на территории Российской Федерации изобретений согласно принадлежащим им патентам, что приводит к отсутствию на территории Российской Федерации достаточного предложения продукции, в которой использованы данные изобретения", - указал суд.
В то же время он установил, что ViiV Healthcare уже несколько лет позволяет фармкомпаниям из других стран производить и реализовывать лекарства с "Каботегравиром" в своих странах на условиях открытой лицензии.
"Действие открытой лицензии охватывает 133 страны, в число которых входят Украина и страны Восточной Европы. Однако на Российскую Федерацию эти решения иностранного ответчика не распространяются", - говорится в судебном акте.
Завод "Биохимик" в Саранске - основная производственная площадка компании "Промомед", которая специализируется на препаратах, применяемых для борьбы с инфекциями (противовирусные и антибиотики), а также в сфере эндокринологии, неврологии, онкологии, общей терапии. В продуктовом портфеле компании более 360 лекарственных препаратов.