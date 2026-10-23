https://1prime.ru/20261023/tramp-874546494.html
Трамп заявил, что США скоро завершат конфликт с Ираном
Трамп заявил, что США скоро завершат конфликт с Ираном - 23.10.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что США скоро завершат конфликт с Ираном
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты скоро завершат конфликт с Ираном. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T10:26+0300
2026-10-23T10:26+0300
2026-10-23T10:26+0300
мировая экономика
сша
иран
израиль
дональд трамп
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874546494.jpg?1792740419
ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты скоро завершат конфликт с Ираном. "Мы очень скоро закончим с Ираном, так или иначе, мне почти неважно, как именно", - сказал Трамп, выступая перед избирателями в штате Айова. Американский лидер также пообещал, что после этого цены на бензин в США резко упадут. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. Конфликт остается неурегулированным.
сша
иран
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, иран, израиль, дональд трамп
Мировая экономика, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США скоро завершат конфликт с Ираном
Трамп заявил, что США скоро завершат конфликт с Ираном, так или иначе