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Трамп заявил о приближении урегулирования украинского конфликта

Трамп заявил о приближении урегулирования украинского конфликта - 23.10.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил о приближении урегулирования украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о приближении урегулирования украинского конфликта. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T10:27+0300

2026-10-23T10:27+0300

2026-10-23T10:27+0300

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ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о приближении урегулирования украинского конфликта. Трамп ранее заявлял, что завершение украинского конфликта ближе, чем когда-либо. "Думаю, мы близки к тому, чтобы закончить еще два (конфликта - ред.). Думаю, что (конфликт между - ред.) Россией и Украиной тоже движется к этому", - сказал Трамп, выступая перед избирателями в штате Айова. Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. Он подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но не видит аналогичного желания со стороны киевского режима.

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мировая экономика, газ, украина, сша, москва, дональд трамп, владимир путин