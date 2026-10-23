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Трамп заявил о приближении урегулирования украинского конфликта
Трамп заявил о приближении урегулирования украинского конфликта - 23.10.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил о приближении урегулирования украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о приближении урегулирования украинского конфликта. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T10:27+0300
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ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о приближении урегулирования украинского конфликта. Трамп ранее заявлял, что завершение украинского конфликта ближе, чем когда-либо. "Думаю, мы близки к тому, чтобы закончить еще два (конфликта - ред.). Думаю, что (конфликт между - ред.) Россией и Украиной тоже движется к этому", - сказал Трамп, выступая перед избирателями в штате Айова. Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. Он подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но не видит аналогичного желания со стороны киевского режима.
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Мировая экономика, Газ, УКРАИНА, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп заявил о приближении урегулирования украинского конфликта
Президент США Трамп заявил о приближении завершения украинского конфликта