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Трамп отказался говорить, кто решил ограничить доступ к Starlink на Украине

Трамп отказался говорить, кто решил ограничить доступ к Starlink на Украине - 23.10.2026, ПРАЙМ

Трамп отказался говорить, кто решил ограничить доступ к Starlink на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не раскрыл бы, кто приказал ограничить доступ к военной версии спутниковой системы Starlink (известна как Starshield) на | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T19:32+0300

2026-10-23T19:32+0300

2026-10-23T19:32+0300

технологии

общество

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

starlink

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ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не раскрыл бы, кто приказал ограничить доступ к военной версии спутниковой системы Starlink (известна как Starshield) на Украине, даже если бы знал. "Я бы вам не сказал, даже если бы знал. Я понятия не имею, но даже если бы знал, то не сказал бы вам", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, кто приказал ограничить доступ к Starlink. Газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщала, что Трамп якобы попросил американского предпринимателя Илона Маска снять введенные ограничения на работу военной версии спутниковой системы связи Starlink на Украине. В то же время советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что ограничения остаются в силе. Зеленский заявил 19 октября, что терминалы спутниковой связи Starlink работают с ограничениями. По его словам, связь пропадает на скорости 130-161 километр в час на разных участках фронта.

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технологии, общество , украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, starlink