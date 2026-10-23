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Трамп отказался говорить, кто решил ограничить доступ к Starlink на Украине - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Трамп отказался говорить, кто решил ограничить доступ к Starlink на Украине
Трамп отказался говорить, кто решил ограничить доступ к Starlink на Украине - 23.10.2026, ПРАЙМ
Трамп отказался говорить, кто решил ограничить доступ к Starlink на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что не раскрыл бы, кто приказал ограничить доступ к военной версии спутниковой системы Starlink (известна как Starshield) на | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T19:32+0300
2026-10-23T19:32+0300
технологии
общество
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
starlink
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ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не раскрыл бы, кто приказал ограничить доступ к военной версии спутниковой системы Starlink (известна как Starshield) на Украине, даже если бы знал. "Я бы вам не сказал, даже если бы знал. Я понятия не имею, но даже если бы знал, то не сказал бы вам", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, кто приказал ограничить доступ к Starlink. Газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщала, что Трамп якобы попросил американского предпринимателя Илона Маска снять введенные ограничения на работу военной версии спутниковой системы связи Starlink на Украине. В то же время советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что ограничения остаются в силе. Зеленский заявил 19 октября, что терминалы спутниковой связи Starlink работают с ограничениями. По его словам, связь пропадает на скорости 130-161 километр в час на разных участках фронта.
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технологии, общество , украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, starlink
Технологии, Общество , УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Starlink
19:32 23.10.2026
 
Трамп отказался говорить, кто решил ограничить доступ к Starlink на Украине

Трамп отказался раскрывать, кто приказал ограничить доступ к Starlink на Украине

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2026
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не раскрыл бы, кто приказал ограничить доступ к военной версии спутниковой системы Starlink (известна как Starshield) на Украине, даже если бы знал.
"Я бы вам не сказал, даже если бы знал. Я понятия не имею, но даже если бы знал, то не сказал бы вам", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, кто приказал ограничить доступ к Starlink.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщала, что Трамп якобы попросил американского предпринимателя Илона Маска снять введенные ограничения на работу военной версии спутниковой системы связи Starlink на Украине. В то же время советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что ограничения остаются в силе.
Зеленский заявил 19 октября, что терминалы спутниковой связи Starlink работают с ограничениями. По его словам, связь пропадает на скорости 130-161 километр в час на разных участках фронта.
 
ТехнологииОбществоУКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийStarlink
 
 
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