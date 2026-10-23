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Трамп может отменить пошлины на товары из Канады, пишет WSJ
Трамп может отменить пошлины на товары из Канады, пишет WSJ - 23.10.2026, ПРАЙМ
Трамп может отменить пошлины на товары из Канады, пишет WSJ
Администрация президента США Дональда Трампа, как ожидается, отменит 50-процентные пошлины на некоторые канадские товары, чтобы помочь сенатору-республиканке... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T21:52+0300
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ВАШИНГТОН, 23 окт — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа, как ожидается, отменит 50-процентные пошлины на некоторые канадские товары, чтобы помочь сенатору-республиканке Сьюзан Коллинз и другим представителям Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Ожидается, что США отменят 50-процентные пошлины на некоторые канадские товары, чтобы помочь сенатору от штата Мэн Сьюзан Коллинз и другим республиканцам на предстоящих промежуточных выборах", — сообщает издание. Изменения в тарифной политике могут вступить в силу уже в пятницу и, как ожидается, затронут отдельные виды сельскохозяйственной и лесной продукции, добавляет газета. "Эта мера призвана помочь Коллинз, которая добивалась смягчения пошлин, негативно влияющих на предприятия и потребителей штата Мэн", — пишет издание, отмечая, что экономика штата в значительной степени зависит от торговли с Канадой. Отношения между США и Канадой резко ухудшились в 2025 году после того, как президент США Дональд Трамп ввел 25%-е пошлины на канадский импорт, сославшись на угрозы национальной безопасности и наркотрафик. В ответ Оттава приняла зеркальные меры. Несмотря на временную заморозку тарифов и попытки урегулировать споры, Вашингтон впоследствии повысил пошлины, установив их на уровне 50% для стали и алюминия. По данным Bloomberg, недавний раунд торговых переговоров сорвался в последний момент из-за позиции министра торговли США Говарда Латника.
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мировая экономика, сша, канада, дональд трамп, пошлины
Мировая экономика, США, КАНАДА, Дональд Трамп, пошлины
Трамп может отменить пошлины на товары из Канады, пишет WSJ
WSJ: Трамп может отменить пошлины на товары из Канады, чтобы помочь республиканцам
ВАШИНГТОН, 23 окт — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа, как ожидается, отменит 50-процентные пошлины на некоторые канадские товары, чтобы помочь сенатору-республиканке Сьюзан Коллинз и другим представителям Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Ожидается, что США отменят 50-процентные пошлины на некоторые канадские товары, чтобы помочь сенатору от штата Мэн Сьюзан Коллинз и другим республиканцам на предстоящих промежуточных выборах", — сообщает издание.
Изменения в тарифной политике могут вступить в силу уже в пятницу и, как ожидается, затронут отдельные виды сельскохозяйственной и лесной продукции, добавляет газета.
"Эта мера призвана помочь Коллинз, которая добивалась смягчения пошлин, негативно влияющих на предприятия и потребителей штата Мэн", — пишет издание, отмечая, что экономика штата в значительной степени зависит от торговли с Канадой.
Отношения между США и Канадой резко ухудшились в 2025 году после того, как президент США Дональд Трамп ввел 25%-е пошлины на канадский импорт, сославшись на угрозы национальной безопасности и наркотрафик. В ответ Оттава приняла зеркальные меры. Несмотря на временную заморозку тарифов и попытки урегулировать споры, Вашингтон впоследствии повысил пошлины, установив их на уровне 50% для стали и алюминия. По данным Bloomberg, недавний раунд торговых переговоров сорвался в последний момент из-за позиции министра торговли США Говарда Латника.