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Трамп заявил, что новые пошлины не помогли бы разрешить конфликт на Украине
Трамп заявил, что новые пошлины не помогли бы разрешить конфликт на Украине - 23.10.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что новые пошлины не помогли бы разрешить конфликт на Украине
Введение дополнительных пошлин США не помогло бы разрешить украинский конфликт из-за невысокого объема торговли со странами, заявил американский президент... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T23:00+0300
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ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Введение дополнительных пошлин США не помогло бы разрешить украинский конфликт из-за невысокого объема торговли со странами, заявил американский президент Дональд Трамп. "Пошлины помогли нам завершить восемь войн. Пять из восьми (конфликтов были разрешены - ред.), я бы сказал, из-за торговли и пошлин. "Если вы продолжите сражаться, мы введем пошлины в размере 200% для вас обоих". И они прекращали войны", - сказал Трамп на митинге сторонников во Флориде. Американский лидер добавил, что не планировал применить такой подход в контексте украинского конфликта. "Вероятно, я должен был сделать это немедленно с Украиной и Россией. Никогда не думал об этом. Но мы не покупаем достаточно, чтобы сделать это с ними", - сказал Трамп.
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мировая экономика, россия, сша, украина, дональд трамп, пошлины
Мировая экономика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, пошлины
Трамп заявил, что новые пошлины не помогли бы разрешить конфликт на Украине
Трамп: введение дополнительных пошлин США не помогло бы разрешить украинский конфликт
ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Введение дополнительных пошлин США не помогло бы разрешить украинский конфликт из-за невысокого объема торговли со странами, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Пошлины помогли нам завершить восемь войн. Пять из восьми (конфликтов были разрешены - ред.), я бы сказал, из-за торговли и пошлин. "Если вы продолжите сражаться, мы введем пошлины в размере 200% для вас обоих". И они прекращали войны", - сказал Трамп на митинге сторонников во Флориде.
Американский лидер добавил, что не планировал применить такой подход в контексте украинского конфликта.
"Вероятно, я должен был сделать это немедленно с Украиной и Россией. Никогда не думал об этом. Но мы не покупаем достаточно, чтобы сделать это с ними", - сказал Трамп.