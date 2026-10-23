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Трамп пообещал сделать "небольшую остановку" на Кубе после Ирана

Трамп пообещал сделать "небольшую остановку" на Кубе после Ирана - 23.10.2026, ПРАЙМ

Трамп пообещал сделать "небольшую остановку" на Кубе после Ирана

Президент США Дональд Трамп пообещал сделать "небольшую остановку" на Кубе после завершения операции против Ирана. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T23:05+0300

2026-10-23T23:05+0300

2026-10-23T23:05+0300

мировая экономика

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ВАШИНГТОН, 23 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал сделать "небольшую остановку" на Кубе после завершения операции против Ирана. "Мы займемся Кубой на обратном пути из Ирана. Сделаем небольшую остановку", – сказал он на митинге во Флориде. "Эти прекрасные корабли. Мы пройдем мимо Кубы. Один из них остановится примерно в 50 ярдах (45,7 метра - ред.) от берега. Они поднимут руки, а затем мы отправим (госсекретаря - ред.) Марко Рубио, чтобы он завершил сделку", – продолжил Трамп. При этом Трамп допустил, что США не придется даже делать такую "остановку" – можно просто будет туда послать госсекретаря, и тот во всем разберется.

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мировая экономика, куба, сша, иран, дональд трамп, марко рубио