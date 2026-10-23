https://1prime.ru/20261023/tramp-874583995.html
Трамп пообещал сделать "небольшую остановку" на Кубе после Ирана
Трамп пообещал сделать "небольшую остановку" на Кубе после Ирана - 23.10.2026, ПРАЙМ
Трамп пообещал сделать "небольшую остановку" на Кубе после Ирана
Президент США Дональд Трамп пообещал сделать "небольшую остановку" на Кубе после завершения операции против Ирана. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T23:05+0300
2026-10-23T23:05+0300
2026-10-23T23:05+0300
мировая экономика
куба
сша
иран
дональд трамп
марко рубио
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874583995.jpg?1792785902
ВАШИНГТОН, 23 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал сделать "небольшую остановку" на Кубе после завершения операции против Ирана. "Мы займемся Кубой на обратном пути из Ирана. Сделаем небольшую остановку", – сказал он на митинге во Флориде. "Эти прекрасные корабли. Мы пройдем мимо Кубы. Один из них остановится примерно в 50 ярдах (45,7 метра - ред.) от берега. Они поднимут руки, а затем мы отправим (госсекретаря - ред.) Марко Рубио, чтобы он завершил сделку", – продолжил Трамп. При этом Трамп допустил, что США не придется даже делать такую "остановку" – можно просто будет туда послать госсекретаря, и тот во всем разберется.
куба
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, куба, сша, иран, дональд трамп, марко рубио
Мировая экономика, КУБА, США, ИРАН, Дональд Трамп, Марко Рубио
Трамп пообещал сделать "небольшую остановку" на Кубе после Ирана
Трамп пообещал сделать "небольшую остановку" на Кубе после операции против Ирана
ВАШИНГТОН, 23 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал сделать "небольшую остановку" на Кубе после завершения операции против Ирана.
"Мы займемся Кубой на обратном пути из Ирана. Сделаем небольшую остановку", – сказал он на митинге во Флориде.
"Эти прекрасные корабли. Мы пройдем мимо Кубы. Один из них остановится примерно в 50 ярдах (45,7 метра - ред.) от берега. Они поднимут руки, а затем мы отправим (госсекретаря - ред.) Марко Рубио, чтобы он завершил сделку", – продолжил Трамп.
При этом Трамп допустил, что США не придется даже делать такую "остановку" – можно просто будет туда послать госсекретаря, и тот во всем разберется.