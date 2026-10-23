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Трамп допустил еще одну операцию против Ирана - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Трамп допустил еще одну операцию против Ирана
Трамп допустил еще одну операцию против Ирана - 23.10.2026, ПРАЙМ
Трамп допустил еще одну операцию против Ирана
Президент США Дональд Трамп допустил новую операцию против Ирана. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T23:05+0300
2026-10-23T23:05+0300
сша
иран
израиль
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил новую операцию против Ирана. "Мы, возможно, предпримем еще одну маленькую "Эпичную ярость". Или они согласятся (на сделку с США - ред.)", - сказал Трамп на митинге сторонников во Флориде. Американский лидер напомнил о двух операциях США: "Полночный молот" - в рамках которой были атакованы ядерные объекты, и "Эпичная ярость" - удары по территории исламской республики с 28 февраля Штаты наносили совместно с Израилем, 5 мая администрация сообщила о завершении операции. По словам президента США, Тегеран должен пойти на сделку. "Если они (власти Ирана - ред.) умны, они скажут: "Давайте перейдем к делу", - сказал Трамп. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящее время конфликт остается неурегулированным.
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сша, иран, израиль, дональд трамп
США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп
23:05 23.10.2026
 
Трамп допустил еще одну операцию против Ирана

Трамп допустил новую операцию против Ирана

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ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил новую операцию против Ирана.
"Мы, возможно, предпримем еще одну маленькую "Эпичную ярость". Или они согласятся (на сделку с США - ред.)", - сказал Трамп на митинге сторонников во Флориде.
Американский лидер напомнил о двух операциях США: "Полночный молот" - в рамках которой были атакованы ядерные объекты, и "Эпичная ярость" - удары по территории исламской республики с 28 февраля Штаты наносили совместно с Израилем, 5 мая администрация сообщила о завершении операции.
По словам президента США, Тегеран должен пойти на сделку.
"Если они (власти Ирана - ред.) умны, они скажут: "Давайте перейдем к делу", - сказал Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящее время конфликт остается неурегулированным.
 
СШАИРАНИЗРАИЛЬДональд Трамп
 
 
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