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Центробанк заявил о повышенной кредитной активности в III квартале

Центробанк заявил о повышенной кредитной активности в III квартале - 23.10.2026, ПРАЙМ

Центробанк заявил о повышенной кредитной активности в III квартале

Кредитная активность в России в среднем за третий квартал 2026 года была повышенной, прежде всего за счет корпоративного сегмента, розничный портфель рос... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T13:55+0300

2026-10-23T13:55+0300

2026-10-23T13:55+0300

финансы

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банк россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Кредитная активность в России в среднем за третий квартал 2026 года была повышенной, прежде всего за счет корпоративного сегмента, розничный портфель рос умеренно, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. "Кредитная активность в среднем за третий квартал 2026 года была повышенной, прежде всего за счет корпоративного сегмента. Портфель розничных кредитов рос умеренно. Склонность домашних хозяйств к сбережению несколько снизилась, но остается высокой", - сообщили в регуляторе.

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