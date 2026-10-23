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Центробанк заявил о повышенной кредитной активности в III квартале
Центробанк заявил о повышенной кредитной активности в III квартале - 23.10.2026, ПРАЙМ
Центробанк заявил о повышенной кредитной активности в III квартале
Кредитная активность в России в среднем за третий квартал 2026 года была повышенной, прежде всего за счет корпоративного сегмента, розничный портфель рос... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:55+0300
2026-10-23T13:55+0300
2026-10-23T13:55+0300
финансы
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банк россии
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Кредитная активность в России в среднем за третий квартал 2026 года была повышенной, прежде всего за счет корпоративного сегмента, розничный портфель рос умеренно, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. "Кредитная активность в среднем за третий квартал 2026 года была повышенной, прежде всего за счет корпоративного сегмента. Портфель розничных кредитов рос умеренно. Склонность домашних хозяйств к сбережению несколько снизилась, но остается высокой", - сообщили в регуляторе.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
Центробанк заявил о повышенной кредитной активности в III квартале
ЦБ: розничный портфель кредитов в России в III квартале рос умеренно
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Кредитная активность в России в среднем за третий квартал 2026 года была повышенной, прежде всего за счет корпоративного сегмента, розничный портфель рос умеренно, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров.
"Кредитная активность в среднем за третий квартал 2026 года была повышенной, прежде всего за счет корпоративного сегмента. Портфель розничных кредитов рос умеренно. Склонность домашних хозяйств к сбережению несколько снизилась, но остается высокой", - сообщили в регуляторе.