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ЦБ хочет сделать так, чтобы необходимость в льготной ипотеке отпала

ЦБ хочет сделать так, чтобы необходимость в льготной ипотеке отпала - 23.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ хочет сделать так, чтобы необходимость в льготной ипотеке отпала

ЦБ РФ хочет сделать так, чтобы надобность в льготной ипотеке отпала и рыночные ставки были доступны всем, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:41+0300

2026-10-23T16:41+0300

2026-10-23T16:41+0300

банки

финансы

россия

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ хочет сделать так, чтобы надобность в льготной ипотеке отпала и рыночные ставки были доступны всем, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "В целом, если говорить о нашей желаемой цели, желаемой задаче, мы хотим сделать так, чтобы надобность в льготной ипотеке в принципе отпала, чтобы рыночные ставки были доступны всем", - сказала она в ходе пресс-конференции. Набиуллина отметила, что это возможно только в условиях устойчиво низкой инфляции. По ее словам, в таком случае есть низкие инфляционные ожидания и появляются длинные деньги. Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

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банки, финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии