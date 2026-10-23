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ЦБ хочет сделать так, чтобы необходимость в льготной ипотеке отпала
ЦБ хочет сделать так, чтобы необходимость в льготной ипотеке отпала - 23.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ хочет сделать так, чтобы необходимость в льготной ипотеке отпала
ЦБ РФ хочет сделать так, чтобы надобность в льготной ипотеке отпала и рыночные ставки были доступны всем, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:41+0300
2026-10-23T16:41+0300
2026-10-23T16:41+0300
банки
финансы
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эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ хочет сделать так, чтобы надобность в льготной ипотеке отпала и рыночные ставки были доступны всем, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"В целом, если говорить о нашей желаемой цели, желаемой задаче, мы хотим сделать так, чтобы надобность в льготной ипотеке в принципе отпала, чтобы рыночные ставки были доступны всем", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Набиуллина отметила, что это возможно только в условиях устойчиво низкой инфляции. По ее словам, в таком случае есть низкие инфляционные ожидания и появляются длинные деньги.
Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
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банки, финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России
ЦБ хочет сделать так, чтобы необходимость в льготной ипотеке отпала
Набиуллина: ЦБ хочет сделать так, чтобы надобность в льготной ипотеке отпала
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ хочет сделать так, чтобы надобность в льготной ипотеке отпала и рыночные ставки были доступны всем, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"В целом, если говорить о нашей желаемой цели, желаемой задаче, мы хотим сделать так, чтобы надобность в льготной ипотеке в принципе отпала, чтобы рыночные ставки были доступны всем", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Набиуллина отметила, что это возможно только в условиях устойчиво низкой инфляции. По ее словам, в таком случае есть низкие инфляционные ожидания и появляются длинные деньги.
Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.