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Набиуллина оценила долю проблемных ипотечных кредитов в РФ

Набиуллина оценила долю проблемных ипотечных кредитов в РФ - 23.10.2026, ПРАЙМ

Набиуллина оценила долю проблемных ипотечных кредитов в РФ

Доля проблемных ипотечных кредитов в РФ на данный момент низкая, около 2%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T16:49+0300

2026-10-23T16:49+0300

2026-10-23T16:49+0300

банки

финансы

недвижимость

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Доля проблемных ипотечных кредитов в РФ на данный момент низкая, около 2%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Наши меры полностью направлены на то, чтобы люди не брали непосильную долговую нагрузку, чтобы они не попадали в сложную ситуацию, и поэтому, хотя рыночная ипотека сейчас растет, доля проблемных кредитов у нас стабильно низкая - 2%. Все наши меры направлены на то, чтобы банки оценивали возможность человека обслуживать кредиты по тем или иным ставкам, чтобы они не попали в сложную ситуацию", - сказала она в ходе пресс-конференции.

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банки, финансы, недвижимость, эльвира набиуллина, банк россии