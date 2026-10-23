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Набиуллина оценила долю проблемных ипотечных кредитов в РФ
Набиуллина оценила долю проблемных ипотечных кредитов в РФ - 23.10.2026, ПРАЙМ
Набиуллина оценила долю проблемных ипотечных кредитов в РФ
Доля проблемных ипотечных кредитов в РФ на данный момент низкая, около 2%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T16:49+0300
2026-10-23T16:49+0300
2026-10-23T16:49+0300
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финансы
недвижимость
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Доля проблемных ипотечных кредитов в РФ на данный момент низкая, около 2%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Наши меры полностью направлены на то, чтобы люди не брали непосильную долговую нагрузку, чтобы они не попадали в сложную ситуацию, и поэтому, хотя рыночная ипотека сейчас растет, доля проблемных кредитов у нас стабильно низкая - 2%. Все наши меры направлены на то, чтобы банки оценивали возможность человека обслуживать кредиты по тем или иным ставкам, чтобы они не попали в сложную ситуацию", - сказала она в ходе пресс-конференции.
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банки, финансы, недвижимость, эльвира набиуллина, банк россии
Банки, Финансы, Недвижимость, Эльвира Набиуллина, Банк России
Набиуллина оценила долю проблемных ипотечных кредитов в РФ
Глава ЦБ Набиуллина: доля проблемных ипотечных кредитов в РФ составляет около 2%
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Доля проблемных ипотечных кредитов в РФ на данный момент низкая, около 2%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Наши меры полностью направлены на то, чтобы люди не брали непосильную долговую нагрузку, чтобы они не попадали в сложную ситуацию, и поэтому, хотя рыночная ипотека сейчас растет, доля проблемных кредитов у нас стабильно низкая - 2%. Все наши меры направлены на то, чтобы банки оценивали возможность человека обслуживать кредиты по тем или иным ставкам, чтобы они не попали в сложную ситуацию", - сказала она в ходе пресс-конференции.