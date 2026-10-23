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ЦБ в III квартале выявил 1302 поддельных банкноты - 23.10.2026, ПРАЙМ
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ЦБ в III квартале выявил 1302 поддельных банкноты
ЦБ в III квартале выявил 1302 поддельных банкноты - 23.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ в III квартале выявил 1302 поддельных банкноты
Банк России в третьем квартале выявил 1302 поддельных банкноты, что почти на 22% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из данных... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T17:27+0300
2026-10-23T17:27+0300
финансы
банки
центральный федеральный округ
сша
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874572154.jpg?1792765622
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России в третьем квартале выявил 1302 поддельных банкноты, что почти на 22% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из данных регулятора. "В третьем квартале 2026 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 1302 поддельных денежных знака Банка России, в том числе 795 поддельных пятитысячных банкнот, 416 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей и 35 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей", - говорится в сообщении. Согласно данным регулятора, в третьем квартале 2025 года было обнаружено 1663 поддельных дензнака Банка России. Меньше всего в третьем квартале 2026 года выявлено поддельных банкнот номиналом 200 рублей. При этом было выявлено восемь поддельных монет номиналом 10 рублей и четыре поддельные монеты номиналом 5 рублей, сообщает ЦБ. Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе, наименьшее - в Дальневосточном федеральном округе. Также сообщается, что в третьем квартале 2026 года было выявлено 163 поддельные банкноты иностранных государств. Из них в июле обнаружено 24 подделки, в августе – 35, в сентябре – 104. Большинство составили поддельные доллары США - 154. Поддельных китайских юаней обнаружено шесть, а поддельных банкнот евро - три.
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финансы, банки, центральный федеральный округ, сша, банк россии
Финансы, Банки, Центральный федеральный округ, США, Банк России
17:27 23.10.2026
 
ЦБ в III квартале выявил 1302 поддельных банкноты

ЦБ: в третьем квартале выявили 1302 поддельных банкноты

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России в третьем квартале выявил 1302 поддельных банкноты, что почти на 22% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из данных регулятора.
"В третьем квартале 2026 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 1302 поддельных денежных знака Банка России, в том числе 795 поддельных пятитысячных банкнот, 416 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей и 35 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей", - говорится в сообщении.
Согласно данным регулятора, в третьем квартале 2025 года было обнаружено 1663 поддельных дензнака Банка России.
Меньше всего в третьем квартале 2026 года выявлено поддельных банкнот номиналом 200 рублей. При этом было выявлено восемь поддельных монет номиналом 10 рублей и четыре поддельные монеты номиналом 5 рублей, сообщает ЦБ.
Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе, наименьшее - в Дальневосточном федеральном округе.
Также сообщается, что в третьем квартале 2026 года было выявлено 163 поддельные банкноты иностранных государств. Из них в июле обнаружено 24 подделки, в августе – 35, в сентябре – 104. Большинство составили поддельные доллары США - 154. Поддельных китайских юаней обнаружено шесть, а поддельных банкнот евро - три.
 
ФинансыБанкиЦентральный федеральный округСШАБанк России
 
 
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