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ЦБ в III квартале выявил 1302 поддельных банкноты

ЦБ в III квартале выявил 1302 поддельных банкноты - 23.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ в III квартале выявил 1302 поддельных банкноты

Банк России в третьем квартале выявил 1302 поддельных банкноты, что почти на 22% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из данных... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T17:27+0300

2026-10-23T17:27+0300

2026-10-23T17:27+0300

финансы

банки

центральный федеральный округ

сша

банк россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России в третьем квартале выявил 1302 поддельных банкноты, что почти на 22% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из данных регулятора. "В третьем квартале 2026 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 1302 поддельных денежных знака Банка России, в том числе 795 поддельных пятитысячных банкнот, 416 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей и 35 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей", - говорится в сообщении. Согласно данным регулятора, в третьем квартале 2025 года было обнаружено 1663 поддельных дензнака Банка России. Меньше всего в третьем квартале 2026 года выявлено поддельных банкнот номиналом 200 рублей. При этом было выявлено восемь поддельных монет номиналом 10 рублей и четыре поддельные монеты номиналом 5 рублей, сообщает ЦБ. Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе, наименьшее - в Дальневосточном федеральном округе. Также сообщается, что в третьем квартале 2026 года было выявлено 163 поддельные банкноты иностранных государств. Из них в июле обнаружено 24 подделки, в августе – 35, в сентябре – 104. Большинство составили поддельные доллары США - 154. Поддельных китайских юаней обнаружено шесть, а поддельных банкнот евро - три.

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финансы, банки, центральный федеральный округ, сша, банк россии