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Цена на пшеницу в Чикаго упала более чем на 5%

Цена на пшеницу в Чикаго упала более чем на 5% - 23.10.2026, ПРАЙМ

Цена на пшеницу в Чикаго упала более чем на 5%

С начала недели стоимость пшеницы на бирже в Чикаго упала более чем на 5%, и это может стать уже восьмой подряд неделей снижения цены - самый длительный период... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T14:06+0300

2026-10-23T14:06+0300

2026-10-23T14:06+0300

рынок

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. С начала недели стоимость пшеницы на бирже в Чикаго упала более чем на 5%, и это может стать уже восьмой подряд неделей снижения цены - самый длительный период понедельного сокращения с весны 2008 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.35 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дешевеет на 0,03% относительно предыдущего закрытия - до 6,248 доллара за бушель. С начала недели цена эта сократилась на 5,4%, а суммарно за восемь недель - упала примерно на 20%. В последний раз восьминедельное снижение наблюдалось в апреле-мае 2008 года. До этого девять недель снижения подряд было зафиксировано в октябре-декабре 1998 года, свидетельствуют данные биржи. В феврале 2008 года пшеница в США стала дорожать, а после заявления властей Казахстана о намерении ограничить экспорт зерна ее стоимость на пике составила порядка 13,5 доллара, после чего цена начала снижаться.

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рынок, сша, казахстан