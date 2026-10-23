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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых - 23.10.2026, ПРАЙМ

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых

Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, следует из заявления регулятора. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T13:31+0300

2026-10-23T13:31+0300

2026-10-23T13:31+0300

финансы

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банк россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, следует из заявления регулятора. "Совет директоров Банка России 23 октября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,00% годовых", - сказано в сегодняшнем заявлении. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что Банк России на предстоящем заседании совета директоров 23 октября сохранит ключевую ставку на уровне 14%, также по прогнозам экспертов сохранялась вероятность затяжной паузы в цикле снижения "ключа". Банк России 11 сентября впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики регулятор взял в середине прошлого года и на предыдущих десяти заседаниях снижал ключевую ставку.

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финансы, банки, банк россии