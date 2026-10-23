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Банк России снизил прогноз роста ипотечного кредитования
Банк России снизил прогноз роста ипотечного кредитования - 23.10.2026, ПРАЙМ
Банк России снизил прогноз роста ипотечного кредитования
Банк России немного снизил прогноз роста ипотечного кредитования в стране по итогам 2026 года - до диапазона в 6-9% с предыдущих 6-10%, следует из обновленного... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:37+0300
2026-10-23T13:37+0300
2026-10-23T13:38+0300
финансы
банки
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России немного снизил прогноз роста ипотечного кредитования в стране по итогам 2026 года - до диапазона в 6-9% с предыдущих 6-10%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. Прогноз роста ипотечного кредитования в стране на 2027 год регулятор снизил до 5-10% с 7-12%. На 2028 год оставил без изменений на уроне 10-15%. Прогноз на 2029 год также остался на уровне 10-15%.
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финансы, банки
Банк России снизил прогноз роста ипотечного кредитования
Центробанк снизил прогноз роста ипотечного кредитования до 6-9% по итогам 2026 года
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России немного снизил прогноз роста ипотечного кредитования в стране по итогам 2026 года - до диапазона в 6-9% с предыдущих 6-10%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
Прогноз роста ипотечного кредитования в стране на 2027 год регулятор снизил до 5-10% с 7-12%. На 2028 год оставил без изменений на уроне 10-15%. Прогноз на 2029 год также остался на уровне 10-15%.