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Банк России снизил прогноз роста ипотечного кредитования - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Банк России снизил прогноз роста ипотечного кредитования
Банк России снизил прогноз роста ипотечного кредитования - 23.10.2026, ПРАЙМ
Банк России снизил прогноз роста ипотечного кредитования
Банк России немного снизил прогноз роста ипотечного кредитования в стране по итогам 2026 года - до диапазона в 6-9% с предыдущих 6-10%, следует из обновленного... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:37+0300
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финансы
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России немного снизил прогноз роста ипотечного кредитования в стране по итогам 2026 года - до диапазона в 6-9% с предыдущих 6-10%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. Прогноз роста ипотечного кредитования в стране на 2027 год регулятор снизил до 5-10% с 7-12%. На 2028 год оставил без изменений на уроне 10-15%. Прогноз на 2029 год также остался на уровне 10-15%.
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финансы, банки
Финансы, Банки
13:37 23.10.2026 (обновлено: 13:38 23.10.2026)
 
Банк России снизил прогноз роста ипотечного кредитования

Центробанк снизил прогноз роста ипотечного кредитования до 6-9% по итогам 2026 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России немного снизил прогноз роста ипотечного кредитования в стране по итогам 2026 года - до диапазона в 6-9% с предыдущих 6-10%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
Прогноз роста ипотечного кредитования в стране на 2027 год регулятор снизил до 5-10% с 7-12%. На 2028 год оставил без изменений на уроне 10-15%. Прогноз на 2029 год также остался на уровне 10-15%.
 
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