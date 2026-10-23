https://1prime.ru/20261023/tsentrobank-874557171.html
ЦБ повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 7,1-7,6%
ЦБ повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 7,1-7,6% - 23.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 7,1-7,6%
Банк России повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 7,1-7,6% с 6-7%, ожидавшихся в июле, следует из среднесрочного прогноза регулятора. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:39+0300
2026-10-23T13:39+0300
2026-10-23T13:39+0300
россия
финансы
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 7,1-7,6% с 6-7%, ожидавшихся в июле, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Прогноз по инфляции на 2027 и 2028 годы сохранен на уровне 4%.
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россия, финансы
ЦБ повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 7,1-7,6%
Банк России повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 7,1-7,6%