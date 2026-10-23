https://1prime.ru/20261023/tsentrobank-874557259.html

Центробанк повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год

Центробанк повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год - 23.10.2026, ПРАЙМ

Центробанк повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год

ЦБ РФ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год – ждет 12,5-13,5% вместо 10,5-12,5%, на 2028 год - 9-10% вместо 8-9%, говорится в сообщении Банка... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T13:40+0300

2026-10-23T13:40+0300

2026-10-23T13:40+0300

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год – ждет 12,5-13,5% вместо 10,5-12,5%, на 2028 год - 9-10% вместо 8-9%, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. "Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 12,5–13,5% годовых в 2027 году", - говорится в сообщении.

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