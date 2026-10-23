https://1prime.ru/20261023/tsentrobank-874557259.html
Центробанк повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год
Центробанк повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год - 23.10.2026, ПРАЙМ
Центробанк повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год
ЦБ РФ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год – ждет 12,5-13,5% вместо 10,5-12,5%, на 2028 год - 9-10% вместо 8-9%, говорится в сообщении Банка... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:40+0300
2026-10-23T13:40+0300
2026-10-23T13:40+0300
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год – ждет 12,5-13,5% вместо 10,5-12,5%, на 2028 год - 9-10% вместо 8-9%, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. "Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 12,5–13,5% годовых в 2027 году", - говорится в сообщении.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
Центробанк повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год
Центробанк повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год до 12,5-13,5%
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год – ждет 12,5-13,5% вместо 10,5-12,5%, на 2028 год - 9-10% вместо 8-9%, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров.
"Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 12,5–13,5% годовых в 2027 году", - говорится в сообщении.