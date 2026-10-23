https://1prime.ru/20261023/tsentrobank-874557440.html

Центробанк понизил прогноз роста ВВП России в 2027 году до 1-2%

Центробанк понизил прогноз роста ВВП России в 2027 году до 1-2% - 23.10.2026, ПРАЙМ

Центробанк понизил прогноз роста ВВП России в 2027 году до 1-2%

Банк России понизил прогноз роста ВВП в 2027 году до 1-2% с 1,5-2,5%, прогноз роста на 2028 год сохранил на уровне 1,5-2,5%, следует из обновленного... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T13:42+0300

2026-10-23T13:42+0300

2026-10-23T13:42+0300

россия

финансы

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874557440.jpg?1792752157

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз роста ВВП в 2027 году до 1-2% с 1,5-2,5%, прогноз роста на 2028 год сохранил на уровне 1,5-2,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. В июле Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ на текущий год до 0-1% с 0,5-1,5%, сохранив прогноз роста ВВП в 2027 году на 1,5-2,5%, в 2028 году - также на 1,5-2,5%.

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россия, финансы, банк россии