https://1prime.ru/20261023/tsentrobank-874557440.html
Центробанк понизил прогноз роста ВВП России в 2027 году до 1-2%
Центробанк понизил прогноз роста ВВП России в 2027 году до 1-2% - 23.10.2026, ПРАЙМ
Центробанк понизил прогноз роста ВВП России в 2027 году до 1-2%
Банк России понизил прогноз роста ВВП в 2027 году до 1-2% с 1,5-2,5%, прогноз роста на 2028 год сохранил на уровне 1,5-2,5%, следует из обновленного... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:42+0300
2026-10-23T13:42+0300
2026-10-23T13:42+0300
россия
финансы
банк россии
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз роста ВВП в 2027 году до 1-2% с 1,5-2,5%, прогноз роста на 2028 год сохранил на уровне 1,5-2,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. В июле Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ на текущий год до 0-1% с 0,5-1,5%, сохранив прогноз роста ВВП в 2027 году на 1,5-2,5%, в 2028 году - также на 1,5-2,5%.
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россия, финансы, банк россии
РОССИЯ, Финансы, Банк России
Центробанк понизил прогноз роста ВВП России в 2027 году до 1-2%
Центробанк понизил прогноз роста ВВП в 2027 году до 1-2% с 1,5-2,5%