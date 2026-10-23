https://1prime.ru/20261023/tsentrobank-874557525.html
Банк России уточнил прогноз роста ВВП в 2026 году
Банк России уточнил прогноз роста ВВП в 2026 году - 23.10.2026, ПРАЙМ
Банк России уточнил прогноз роста ВВП в 2026 году
Банк России уточнил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году - до 0,5-1% с 0-1%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:42+0300
2026-10-23T13:42+0300
2026-10-23T13:42+0300
банк россии
россия
финансы
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России уточнил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году - до 0,5-1% с 0-1%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. В июле Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ на текущий год до 0-1% с 0,5-1,5%.
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банк россии, россия, финансы
Банк России, РОССИЯ, Финансы
Банк России уточнил прогноз роста ВВП в 2026 году
Банк России уточнил прогноз роста ВВП в 2026 году - до 0,5-1% с 0-1%