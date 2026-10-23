https://1prime.ru/20261023/tsentrobank-874557664.html
Центробанк повысил прогноз роста кредитования компаний банками
Центробанк повысил прогноз роста кредитования компаний банками - 23.10.2026, ПРАЙМ
Центробанк повысил прогноз роста кредитования компаний банками
Банк России повысил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам текущего года до диапазона 9-12% с прежних 7-11%, следует из обновленного... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:43+0300
2026-10-23T13:43+0300
2026-10-23T13:43+0300
банки
финансы
россия
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам текущего года до диапазона 9-12% с прежних 7-11%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. При этом прогноз роста кредитования компаний банками на следующий год регулятор понизил: до 6-11% с 7-12%. На 2028 год прогноз остался без изменений в диапазоне 8-13%. Также сохранился прогноз и на 2029 год - 8-13%.
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банки, финансы, россия
Центробанк повысил прогноз роста кредитования компаний банками
Центробанк повысил прогноз роста кредитования банков в 2028 году до 9-12%
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам текущего года до диапазона 9-12% с прежних 7-11%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
При этом прогноз роста кредитования компаний банками на следующий год регулятор понизил: до 6-11% с 7-12%. На 2028 год прогноз остался без изменений в диапазоне 8-13%. Также сохранился прогноз и на 2029 год - 8-13%.