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Центробанк повысил прогноз роста кредитования компаний банками - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Центробанк повысил прогноз роста кредитования компаний банками
Центробанк повысил прогноз роста кредитования компаний банками - 23.10.2026, ПРАЙМ
Центробанк повысил прогноз роста кредитования компаний банками
Банк России повысил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам текущего года до диапазона 9-12% с прежних 7-11%, следует из обновленного... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:43+0300
2026-10-23T13:43+0300
банки
финансы
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874557664.jpg?1792752187
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам текущего года до диапазона 9-12% с прежних 7-11%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. При этом прогноз роста кредитования компаний банками на следующий год регулятор понизил: до 6-11% с 7-12%. На 2028 год прогноз остался без изменений в диапазоне 8-13%. Также сохранился прогноз и на 2029 год - 8-13%.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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40
192
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банки, финансы, россия
Банки, Финансы, РОССИЯ
13:43 23.10.2026
 
Центробанк повысил прогноз роста кредитования компаний банками

Центробанк повысил прогноз роста кредитования банков в 2028 году до 9-12%

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам текущего года до диапазона 9-12% с прежних 7-11%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
При этом прогноз роста кредитования компаний банками на следующий год регулятор понизил: до 6-11% с 7-12%. На 2028 год прогноз остался без изменений в диапазоне 8-13%. Также сохранился прогноз и на 2029 год - 8-13%.
 
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