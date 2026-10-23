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Годовая инфляция в России будет 7,1-7,6%, заявили в Центробанке
Годовая инфляция в России будет 7,1-7,6%, заявили в Центробанке - 23.10.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в России будет 7,1-7,6%, заявили в Центробанке
Годовая инфляция в РФ, по оценке на 19 октября, составила 6,8% и по итогам года сложится в диапазоне 7,1-7,6%, говорится в пресс-релизе Банка России. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:43+0300
2026-10-23T13:43+0300
2026-10-23T13:43+0300
финансы
банк россии
россия
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ, по оценке на 19 октября, составила 6,8% и по итогам года сложится в диапазоне 7,1-7,6%, говорится в пресс-релизе Банка России. "На ценовую динамику продолжали влиять волатильные позиции, в первую очередь моторное топливо. Годовая инфляция, по оценке на 19 октября, составила 6,8% и по итогам года сложится в диапазоне 7,1-7,6%", - говорится в релизе.
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финансы, банк россии, россия
Финансы, Банк России, РОССИЯ
Годовая инфляция в России будет 7,1-7,6%, заявили в Центробанке
Годовая инфляция в России будет 7,1-7,6%, заявили в Центробанке
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ, по оценке на 19 октября, составила 6,8% и по итогам года сложится в диапазоне 7,1-7,6%, говорится в пресс-релизе Банка России.
"На ценовую динамику продолжали влиять волатильные позиции, в первую очередь моторное топливо. Годовая инфляция, по оценке на 19 октября, составила 6,8% и по итогам года сложится в диапазоне 7,1-7,6%", - говорится в релизе.