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Годовая инфляция в России будет 7,1-7,6%, заявили в Центробанке

Годовая инфляция в России будет 7,1-7,6%, заявили в Центробанке - 23.10.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в России будет 7,1-7,6%, заявили в Центробанке

Годовая инфляция в РФ, по оценке на 19 октября, составила 6,8% и по итогам года сложится в диапазоне 7,1-7,6%, говорится в пресс-релизе Банка России. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T13:43+0300

2026-10-23T13:43+0300

2026-10-23T13:43+0300

финансы

банк россии

россия

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ, по оценке на 19 октября, составила 6,8% и по итогам года сложится в диапазоне 7,1-7,6%, говорится в пресс-релизе Банка России. "На ценовую динамику продолжали влиять волатильные позиции, в первую очередь моторное топливо. Годовая инфляция, по оценке на 19 октября, составила 6,8% и по итогам года сложится в диапазоне 7,1-7,6%", - говорится в релизе.

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