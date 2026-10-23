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Денежно-кредитные условия в РФ оцениваются как умеренно жесткие

Денежно-кредитные условия в РФ оцениваются как умеренно жесткие - 23.10.2026, ПРАЙМ

Денежно-кредитные условия в РФ оцениваются как умеренно жесткие

Денежно-кредитные условия в России оцениваются как умеренно жесткие, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T13:44+0300

2026-10-23T13:44+0300

2026-10-23T13:44+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия в России оцениваются как умеренно жесткие, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров. "Денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие", - говорится в релизе. В регуляторе указали на рост процентных ставок в большинстве сегментов финансового рынка. "С учетом динамики инфляционных ожиданий жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении не изменилась. Неценовые условия банковского кредитования несколько ужесточились в части требований к кредитному качеству корпоративных заемщиков", - отмечается в релизе.

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