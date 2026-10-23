https://1prime.ru/20261023/tsentrobank-874557801.html
Денежно-кредитные условия в РФ оцениваются как умеренно жесткие
Денежно-кредитные условия в РФ оцениваются как умеренно жесткие - 23.10.2026, ПРАЙМ
Денежно-кредитные условия в РФ оцениваются как умеренно жесткие
Денежно-кредитные условия в России оцениваются как умеренно жесткие, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:44+0300
2026-10-23T13:44+0300
2026-10-23T13:44+0300
финансы
банки
россия
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874557801.jpg?1792752255
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия в России оцениваются как умеренно жесткие, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров. "Денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие", - говорится в релизе. В регуляторе указали на рост процентных ставок в большинстве сегментов финансового рынка. "С учетом динамики инфляционных ожиданий жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении не изменилась. Неценовые условия банковского кредитования несколько ужесточились в части требований к кредитному качеству корпоративных заемщиков", - отмечается в релизе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
Денежно-кредитные условия в РФ оцениваются как умеренно жесткие
Банк России: кредитные условия в России оцениваются как умеренно жесткие
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия в России оцениваются как умеренно жесткие, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.
"Денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие", - говорится в релизе.
В регуляторе указали на рост процентных ставок в большинстве сегментов финансового рынка.
"С учетом динамики инфляционных ожиданий жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении не изменилась. Неценовые условия банковского кредитования несколько ужесточились в части требований к кредитному качеству корпоративных заемщиков", - отмечается в релизе.