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Напряженность на рынке труда постепенно снижается, заявили в Центробанке

Напряженность на рынке труда постепенно снижается, заявили в Центробанке - 23.10.2026, ПРАЙМ

Напряженность на рынке труда постепенно снижается, заявили в Центробанке

Напряженность на рынке труда постепенно снижается, говорится в пресс-релизе Банка России. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T13:44+0300

2026-10-23T13:44+0300

2026-10-23T13:44+0300

банк россии

рынок труда

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Напряженность на рынке труда постепенно снижается, говорится в пресс-релизе Банка России. "Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, обеспеченность предприятий работниками продолжает улучшаться, но ситуация неоднородна по отраслям", - говорится в релизе. Рост зарплат замедляется и постепенно сближается с ростом производительности труда. При этом разрыв в их динамике по-прежнему существенный, отмечают в ЦБ. "Вместе с тем компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2027 году по сравнению с 2026 годом. Безработица находится вблизи исторических минимумов", - говорится в релизе.

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банк россии, рынок труда