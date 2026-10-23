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Напряженность на рынке труда постепенно снижается, заявили в Центробанке
Напряженность на рынке труда постепенно снижается, заявили в Центробанке - 23.10.2026, ПРАЙМ
Напряженность на рынке труда постепенно снижается, заявили в Центробанке
Напряженность на рынке труда постепенно снижается, говорится в пресс-релизе Банка России. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:44+0300
2026-10-23T13:44+0300
2026-10-23T13:44+0300
банк россии
рынок труда
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Напряженность на рынке труда постепенно снижается, говорится в пресс-релизе Банка России. "Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, обеспеченность предприятий работниками продолжает улучшаться, но ситуация неоднородна по отраслям", - говорится в релизе. Рост зарплат замедляется и постепенно сближается с ростом производительности труда. При этом разрыв в их динамике по-прежнему существенный, отмечают в ЦБ. "Вместе с тем компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2027 году по сравнению с 2026 годом. Безработица находится вблизи исторических минимумов", - говорится в релизе.
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банк россии, рынок труда
Напряженность на рынке труда постепенно снижается, заявили в Центробанке
Центробанк: напряженность на рынке труда постепенно снижается
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Напряженность на рынке труда постепенно снижается, говорится в пресс-релизе Банка России.
"Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, обеспеченность предприятий работниками продолжает улучшаться, но ситуация неоднородна по отраслям", - говорится в релизе.
Рост зарплат замедляется и постепенно сближается с ростом производительности труда. При этом разрыв в их динамике по-прежнему существенный, отмечают в ЦБ.
"Вместе с тем компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2027 году по сравнению с 2026 годом. Безработица находится вблизи исторических минимумов", - говорится в релизе.