https://1prime.ru/20261023/tsentrobank-874558225.html
Текст заявления Банка России по итогам заседания совета директоров
Текст заявления Банка России по итогам заседания совета директоров - 23.10.2026, ПРАЙМ
Текст заявления Банка России по итогам заседания совета директоров
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, говорится в заявлении регулятора. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:47+0300
2026-10-23T13:47+0300
2026-10-23T13:47+0300
финансы
банк россии
банки
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, говорится в заявлении регулятора. Совет директоров Банка России 23 октября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,00% годовых. Экономика в целом в 2п26 растет умеренными темпами. Текущее ценовое давление сохраняется повышенным. Инфляционные ожидания остаются высокими. По оценке Банка России, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Это требует сдержанного роста совокупного спроса для возобновления снижения устойчивой инфляции. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 12,5–13,5% годовых в 2027 году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4,0% в 2027 году и будет находиться на цели в дальнейшем. В 3к26 текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 8,0% в пересчете на год после 4,8% в 2к26. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 6,2% после 4,5% в предыдущем квартале. На ценовую динамику продолжали влиять волатильные позиции, в первую очередь моторное топливо. Годовая инфляция, по оценке на 19 октября, составила 6,8% и по итогам года сложится в диапазоне 7,1–7,6%. Высокие инфляционные ожидания препятствуют замедлению инфляции. Несмотря на некоторое снижение ожиданий населения и бизнеса в октябре, в целом в последние месяцы они находятся вблизи максимальных уровней за два года. Выросли ожидания участников финансового рынка и аналитиков. По оперативным данным, в 2п26 экономика растет умеренными темпами. В октябре деловые настроения немного улучшились после низких значений предыдущих месяцев. Рост потребительского спроса замедляется, но остается повышенным. Продолжается восстановление инвестиционной активности по сравнению с уровнями начала года. Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, обеспеченность предприятий работниками продолжает улучшаться, но ситуация неоднородна по отраслям. Рост зарплат замедляется и постепенно сближается с ростом производительности труда. При этом разрыв в их динамике по-прежнему существенный. Вместе с тем компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2027 году по сравнению с 2026 годом. Безработица находится вблизи исторических минимумов. Денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие. Процентные ставки выросли в большинстве сегментов финансового рынка. С учетом динамики инфляционных ожиданий жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении не изменилась. Неценовые условия банковского кредитования несколько ужесточились в части требований к кредитному качеству корпоративных заемщиков. Кредитная активность в среднем за 3к26 была повышенной, прежде всего за счет корпоративного сегмента. Портфель розничных кредитов рос умеренно. Склонность домашних хозяйств к сбережению несколько снизилась, но остается высокой. Проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с дисбалансом спроса и предложения в случае более высокого внутреннего спроса и более продолжительного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях. Повышенные инфляционные ожидания могут усиливать перенос издержек в цены. Сохраняются проинфляционные риски, связанные с длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса. Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. На среднесрочном горизонте она будет способствовать замедлению инфляции. В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики. По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 23 октября 2026 года Банк России обновил среднесрочный прогноз. 5 ноября 2026 года Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки и Комментарий к среднесрочному прогнозу. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 декабря 2026 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России – 13:30 по московскому времени.
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финансы, банк россии, банки
Финансы, Банк России, Банки
Текст заявления Банка России по итогам заседания совета директоров
Текст заявления Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, говорится в заявлении регулятора.
Совет директоров Банка России
23 октября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,00% годовых. Экономика в целом в 2п26 растет умеренными темпами. Текущее ценовое давление сохраняется повышенным. Инфляционные ожидания остаются высокими. По оценке Банка России, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Это требует сдержанного роста совокупного спроса для возобновления снижения устойчивой инфляции.
Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 12,5–13,5% годовых в 2027 году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4,0% в 2027 году и будет находиться на цели в дальнейшем.
В 3к26 текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 8,0% в пересчете на год после 4,8% в 2к26. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 6,2% после 4,5% в предыдущем квартале. На ценовую динамику продолжали влиять волатильные позиции, в первую очередь моторное топливо. Годовая инфляция, по оценке на 19 октября, составила 6,8% и по итогам года сложится в диапазоне 7,1–7,6%.
Высокие инфляционные ожидания препятствуют замедлению инфляции. Несмотря на некоторое снижение ожиданий населения и бизнеса в октябре, в целом в последние месяцы они находятся вблизи максимальных уровней за два года. Выросли ожидания участников финансового рынка и аналитиков.
По оперативным данным, в 2п26 экономика растет умеренными темпами. В октябре деловые настроения немного улучшились после низких значений предыдущих месяцев. Рост потребительского спроса замедляется, но остается повышенным. Продолжается восстановление инвестиционной активности по сравнению с уровнями начала года.
Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, обеспеченность предприятий работниками продолжает улучшаться, но ситуация неоднородна по отраслям. Рост зарплат замедляется и постепенно сближается с ростом производительности труда. При этом разрыв в их динамике по-прежнему существенный. Вместе с тем компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2027 году по сравнению с 2026 годом. Безработица находится вблизи исторических минимумов.
Денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие. Процентные ставки выросли в большинстве сегментов финансового рынка. С учетом динамики инфляционных ожиданий жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении не изменилась. Неценовые условия банковского кредитования несколько ужесточились в части требований к кредитному качеству корпоративных заемщиков.
Кредитная активность в среднем за 3к26 была повышенной, прежде всего за счет корпоративного сегмента. Портфель розничных кредитов рос умеренно. Склонность домашних хозяйств к сбережению несколько снизилась, но остается высокой.
Проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с дисбалансом спроса и предложения в случае более высокого внутреннего спроса и более продолжительного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях. Повышенные инфляционные ожидания могут усиливать перенос издержек в цены. Сохраняются проинфляционные риски, связанные с длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.
Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. На среднесрочном горизонте она будет способствовать замедлению инфляции. В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики.
По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 23 октября 2026 года Банк России обновил среднесрочный прогноз.
5 ноября 2026 года Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки и Комментарий к среднесрочному прогнозу.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 декабря 2026 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России – 13:30 по московскому времени.