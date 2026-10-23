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Проинфляционные риски в России преобладают над дезинфляционными
Проинфляционные риски в России преобладают над дезинфляционными - 23.10.2026, ПРАЙМ
Проинфляционные риски в России преобладают над дезинфляционными
Проинфляционные риски в РФ на среднесрочном горизонте преобладают над дезинфляционными, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:48+0300
2026-10-23T13:48+0300
2026-10-23T13:48+0300
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Проинфляционные риски в РФ на среднесрочном горизонте преобладают над дезинфляционными, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. "Проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с дисбалансом спроса и предложения в случае более высокого внутреннего спроса и более продолжительного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях", - сообщили в регуляторе. Там отметили, что повышенные инфляционные ожидания могут усиливать перенос издержек в цены. "Сохраняются проинфляционные риски, связанные с длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса", - добавили в ЦБ.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
Проинфляционные риски в России преобладают над дезинфляционными
ЦБ: проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Проинфляционные риски в РФ на среднесрочном горизонте преобладают над дезинфляционными, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров.
"Проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с дисбалансом спроса и предложения в случае более высокого внутреннего спроса и более продолжительного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях", - сообщили в регуляторе.
Там отметили, что повышенные инфляционные ожидания могут усиливать перенос издержек в цены. "Сохраняются проинфляционные риски, связанные с длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса", - добавили в ЦБ.