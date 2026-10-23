https://1prime.ru/20261023/tsentrobank-874558469.html

ЦБ сузил прогноз роста кредитования населения банками по итогам 2026 года

ЦБ сузил прогноз роста кредитования населения банками по итогам 2026 года - 23.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ сузил прогноз роста кредитования населения банками по итогам 2026 года

ЦБ РФ сузил прогноз роста кредитования населения банками по итогам 2026 года до диапазона 5-8% с предыдущих 5-9%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T13:48+0300

2026-10-23T13:48+0300

2026-10-23T13:48+0300

финансы

банки

россия

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ сузил прогноз роста кредитования населения банками по итогам 2026 года до диапазона 5-8% с предыдущих 5-9%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Прогноз роста кредитования населения банками на 2027 год регулятор сохранил на уровне 5-10%, на 2028 год - на уровне 8-13%. Прогноз роста кредитования населения банками по итогам 2029 года - 8-13%.

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финансы, банки, россия