Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ сузил прогноз роста кредитования населения банками по итогам 2026 года - 23.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261023/tsentrobank-874558469.html
ЦБ сузил прогноз роста кредитования населения банками по итогам 2026 года
ЦБ сузил прогноз роста кредитования населения банками по итогам 2026 года - 23.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ сузил прогноз роста кредитования населения банками по итогам 2026 года
ЦБ РФ сузил прогноз роста кредитования населения банками по итогам 2026 года до диапазона 5-8% с предыдущих 5-9%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:48+0300
2026-10-23T13:48+0300
финансы
банки
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874558469.jpg?1792752531
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ сузил прогноз роста кредитования населения банками по итогам 2026 года до диапазона 5-8% с предыдущих 5-9%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Прогноз роста кредитования населения банками на 2027 год регулятор сохранил на уровне 5-10%, на 2028 год - на уровне 8-13%. Прогноз роста кредитования населения банками по итогам 2029 года - 8-13%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
13:48 23.10.2026
 
ЦБ сузил прогноз роста кредитования населения банками по итогам 2026 года

ЦБ сузил прогноз роста кредитования населения банками по итогам 2026 года до 5-8%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ сузил прогноз роста кредитования населения банками по итогам 2026 года до диапазона 5-8% с предыдущих 5-9%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Прогноз роста кредитования населения банками на 2027 год регулятор сохранил на уровне 5-10%, на 2028 год - на уровне 8-13%. Прогноз роста кредитования населения банками по итогам 2029 года - 8-13%.
 
ФинансыБанкиРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала