https://1prime.ru/20261023/tsentrobank-874558622.html

Центробанк уточнил прогноз средней ключевой ставки по итогам года до 14,6%

Центробанк уточнил прогноз средней ключевой ставки по итогам года до 14,6% - 23.10.2026, ПРАЙМ

Центробанк уточнил прогноз средней ключевой ставки по итогам года до 14,6%

Банк России уточнил прогноз средней ключевой ставки по итогам года до 14,6% с 14,5-14,6%, а до конца года ждет ее на уровне 14%, следует из среднесрочного... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T13:50+0300

2026-10-23T13:50+0300

2026-10-23T13:50+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России уточнил прогноз средней ключевой ставки по итогам года до 14,6% с 14,5-14,6%, а до конца года ждет ее на уровне 14%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. "С учетом того, что с 1 января по 25 октября 2026 года средняя ключевая ставка равна 14,7%, с 26 октября до конца 2026 года средняя ключевая ставка составит 14,0% (с учетом округления), что допускает как сохранение, так и изменение ключевой ставки на заседании в декабре 2026 года", - также говорится в среднесрочном прогнозе.

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