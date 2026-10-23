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ЦБ: параметры бюджетной политики будут способствовать замедлению инфляции

ЦБ: параметры бюджетной политики будут способствовать замедлению инфляции - 23.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ: параметры бюджетной политики будут способствовать замедлению инфляции

Объявленные параметры бюджетной политики России на среднесрочном горизонте будут способствовать замедлению инфляции, говорится в сообщении ЦБ по итогам... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T13:51+0300

2026-10-23T13:51+0300

2026-10-23T13:51+0300

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Объявленные параметры бюджетной политики России на среднесрочном горизонте будут способствовать замедлению инфляции, говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров. "Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. На среднесрочном горизонте она будет способствовать замедлению инфляции", - говорится в сообщении. "В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики", - подчеркивает ЦБ.

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финансы, россия, банк россии