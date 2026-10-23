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Банк России не исключил корректировку денежно-кредитной политики
Банк России не исключил корректировку денежно-кредитной политики - 23.10.2026, ПРАЙМ
Банк России не исключил корректировку денежно-кредитной политики
Банк России не исключил корректировку проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) в случае изменения параметров бюджетной политики, говорится в сообщении ЦБ по... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:54+0300
2026-10-23T13:54+0300
2026-10-23T13:54+0300
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России не исключил корректировку проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) в случае изменения параметров бюджетной политики, говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров. "Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. На среднесрочном горизонте она будет способствовать замедлению инфляции. В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики", - указал регулятор.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
Банк России не исключил корректировку денежно-кредитной политики
ЦБ: в случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка ДКП
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России не исключил корректировку проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) в случае изменения параметров бюджетной политики, говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров.
"Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. На среднесрочном горизонте она будет способствовать замедлению инфляции. В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики", - указал регулятор.