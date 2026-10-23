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Банк России прогнозирует профицит торгового баланса в 2029 году
Банк России прогнозирует профицит торгового баланса в 2029 году - 23.10.2026, ПРАЙМ
Банк России прогнозирует профицит торгового баланса в 2029 году
Банк России прогнозирует профицит торгового баланса РФ в 2029 году на уровне 88 миллиардов долларов, следует из обновленного среднесрочного прогноза ЦБ. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:56+0300
2026-10-23T13:56+0300
2026-10-23T13:56+0300
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России прогнозирует профицит торгового баланса РФ в 2029 году на уровне 88 миллиардов долларов, следует из обновленного среднесрочного прогноза ЦБ. Регулятор ожидает, что годовой объем экспорта составит 472 миллиарда долларов. При этом ЦБ прогнозирует импорт на уровне 384 миллиардов долларов. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
Банк России прогнозирует профицит торгового баланса в 2029 году
ЦБ: профицит торгового баланса РФ в 2029 году составит 88 миллиардов долларов
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России прогнозирует профицит торгового баланса РФ в 2029 году на уровне 88 миллиардов долларов, следует из обновленного среднесрочного прогноза ЦБ.
Регулятор ожидает, что годовой объем экспорта составит 472 миллиарда долларов. При этом ЦБ прогнозирует импорт на уровне 384 миллиардов долларов.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.