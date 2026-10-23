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Центробанк: инфляционные ожидания в России остаются высокими
Центробанк: инфляционные ожидания в России остаются высокими - 23.10.2026, ПРАЙМ
Центробанк: инфляционные ожидания в России остаются высокими
Текущее ценовое давление в России сохраняется повышенным, инфляционные ожидания остаются высокими, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:56+0300
2026-10-23T13:56+0300
2026-10-23T13:56+0300
россия
банк россии
финансы
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Текущее ценовое давление в России сохраняется повышенным, инфляционные ожидания остаются высокими, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров. "Текущее ценовое давление сохраняется повышенным. Инфляционные ожидания остаются высокими", - говорится в сообщении.
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РОССИЯ, Банк России, Финансы
Центробанк: инфляционные ожидания в России остаются высокими
Центробанк: цены на нефть остаются высокими, инфляционные ожидания остаются высокими