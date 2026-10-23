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Центробанк: инфляционные ожидания в России остаются высокими

Центробанк: инфляционные ожидания в России остаются высокими - 23.10.2026, ПРАЙМ

Центробанк: инфляционные ожидания в России остаются высокими

Текущее ценовое давление в России сохраняется повышенным, инфляционные ожидания остаются высокими, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T13:56+0300

2026-10-23T13:56+0300

2026-10-23T13:56+0300

россия

банк россии

финансы

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Текущее ценовое давление в России сохраняется повышенным, инфляционные ожидания остаются высокими, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров. "Текущее ценовое давление сохраняется повышенным. Инфляционные ожидания остаются высокими", - говорится в сообщении.

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2026

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