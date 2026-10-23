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Банк России отметил восстановление инвестиционной активности

Банк России отметил восстановление инвестиционной активности - 23.10.2026, ПРАЙМ

Банк России отметил восстановление инвестиционной активности

ЦБ РФ отметил продолжение восстановления инвестиционной активности в стране по сравнению с уровнями начала года, говорится в сообщении Банка России по итогам... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T14:01+0300

2026-10-23T14:01+0300

2026-10-23T14:01+0300

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ отметил продолжение восстановления инвестиционной активности в стране по сравнению с уровнями начала года, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. "По оперативным данным, во втором полугодии 2026 года экономика растет умеренными темпами. В октябре деловые настроения немного улучшились после низких значений предыдущих месяцев. Рост потребительского спроса замедляется, но остается повышенным. Продолжается восстановление инвестиционной активности по сравнению с уровнями начала года", - говорится в сообщении.

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финансы, россия, банк россии