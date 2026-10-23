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Банк России отметил восстановление инвестиционной активности
Банк России отметил восстановление инвестиционной активности - 23.10.2026, ПРАЙМ
Банк России отметил восстановление инвестиционной активности
ЦБ РФ отметил продолжение восстановления инвестиционной активности в стране по сравнению с уровнями начала года, говорится в сообщении Банка России по итогам... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T14:01+0300
2026-10-23T14:01+0300
2026-10-23T14:01+0300
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ отметил продолжение восстановления инвестиционной активности в стране по сравнению с уровнями начала года, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. "По оперативным данным, во втором полугодии 2026 года экономика растет умеренными темпами. В октябре деловые настроения немного улучшились после низких значений предыдущих месяцев. Рост потребительского спроса замедляется, но остается повышенным. Продолжается восстановление инвестиционной активности по сравнению с уровнями начала года", - говорится в сообщении.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
Банк России отметил восстановление инвестиционной активности
ЦБ отметил восстановление инвестиционной активности по сравнению с уровнем начала года
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ отметил продолжение восстановления инвестиционной активности в стране по сравнению с уровнями начала года, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров.
"По оперативным данным, во втором полугодии 2026 года экономика растет умеренными темпами. В октябре деловые настроения немного улучшились после низких значений предыдущих месяцев. Рост потребительского спроса замедляется, но остается повышенным. Продолжается восстановление инвестиционной активности по сравнению с уровнями начала года", - говорится в сообщении.