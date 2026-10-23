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Цены на уголь в портах Дальнего Востока выросли в сентябре на 1,92%

Цены на уголь в портах Дальнего Востока выросли в сентябре на 1,92% - 23.10.2026, ПРАЙМ

Цены на уголь в портах Дальнего Востока выросли в сентябре на 1,92%

Индекс цен на коксующийся уголь в сентябре увеличился в месячном выражении на 1,92% в портах Дальнего Востока - до 148,14 доллара за тонну, при этом объем... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T17:20+0300

2026-10-23T17:20+0300

2026-10-23T17:20+0300

дальний восток

северо-запад

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Индекс цен на коксующийся уголь в сентябре увеличился в месячном выражении на 1,92% в портах Дальнего Востока - до 148,14 доллара за тонну, при этом объем договоров вырос на 12% и составил 1,524 миллиона тонн, следует из данных Петербургской биржи. Кроме того, по итогам предшествующего месяца подорожал энергетический уголь калорийностью 5500 ккал/кг на 3,47%, - до 101,94 доллара за тонну. Индекс цен на уголь с калорийностью 6000 ккал/кг вырос на 5,47% - до 113,63 доллара, с калорийностью 6500 ккал/кг - увеличился на 5,13%, до 125,78 доллара. Стоимость энергетического угля в портах Северо-Запада в сентябре вырос на 11,42% и составила 88,02 долларов за тонну. В марте торговая площадка заявила, что приступила к расчету индексов цен угля, которые отражают ежемесячную динамику и фактический средневзвешенный уровень цен энергетического и коксующегося угля на основных направлениях экспорта - в портах Северо-Запада, Юга и Дальнего Востока.

дальний восток

северо-запад

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дальний восток, северо-запад