https://1prime.ru/20261023/turkmengaz-874561775.html

"Туркменгаз" назвал претендентов на разработку проекта первого в стране ПХГ

"Туркменгаз" назвал претендентов на разработку проекта первого в стране ПХГ - 23.10.2026, ПРАЙМ

"Туркменгаз" назвал претендентов на разработку проекта первого в стране ПХГ

Компании из Германии, Австрии и Турции претендуют на разработку проекта первого в Туркмении подземного хранилища газа (ПХГ), заявил журналистам председатель... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T14:33+0300

2026-10-23T14:33+0300

2026-10-23T14:33+0300

газ

туркмения

германия

австрия

"туркменгаз"

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874561775.jpg?1792755235

АШХАБАД, 23 окт – ПРАЙМ. Компании из Германии, Австрии и Турции претендуют на разработку проекта первого в Туркмении подземного хранилища газа (ПХГ), заявил журналистам председатель государственного концерна "Туркменгаз" Максат Бабаев. "Сейчас рассмотрение предложений компаний на завершающей стадии. Мы в ближайшее время уже определим победителя на разработку FEED (front end engineering design - детальный проект и начальная техническая документация - ред.)... Среди претендентов компании из Германии, Австрии, Турции. Из нескольких стран", – сказал он на брифинге по итогам международной конференции "Нефть и газ Туркмении – 2026", отвечая на вопрос РИА Новости о том, выбрал ли концерн подрядчика для строительства первого в Туркмении ПХГ. По словам Бабаева, этот проект остается одним из приоритетных. О планах по созданию первого в стране ПХГ в январе 2023 года заявил заместитель председателя кабинета министров Туркмении Шахым Абдрахманов. В октябре 2025 года Бабаев сообщал журналистам, что по проекту ведутся технические изыскания и в ближайшее время начнется рассмотрение конкретных предложений. В марте 2026 года "Туркменгаз" объявил предквалификационный отбор международного тендера на разработку FEED подземного хранилища газа. Создать ПХГ планируется на бывшем газоконденсатном месторождении Оджак на северо-востоке страны, на северной окраине пустыни Заунгузские Каракумы. Предполагаемая мощность хранилища – 5 миллиардов кубометров газа. Месторождение было открыто в феврале 1966 года, в том же году началась его разработка. Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркмении – 2026" проходит в Ашхабаде 21-23 октября. В форуме участвуют делегаты более чем из 75 стран.

туркмения

германия

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газ, туркмения, германия, австрия, "туркменгаз"