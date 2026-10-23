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"Туркменгаз" назвал претендентов на разработку проекта первого в стране ПХГ - 23.10.2026, ПРАЙМ
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"Туркменгаз" назвал претендентов на разработку проекта первого в стране ПХГ
"Туркменгаз" назвал претендентов на разработку проекта первого в стране ПХГ - 23.10.2026, ПРАЙМ
"Туркменгаз" назвал претендентов на разработку проекта первого в стране ПХГ
Компании из Германии, Австрии и Турции претендуют на разработку проекта первого в Туркмении подземного хранилища газа (ПХГ), заявил журналистам председатель... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T14:33+0300
2026-10-23T14:33+0300
газ
туркмения
германия
австрия
"туркменгаз"
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АШХАБАД, 23 окт – ПРАЙМ. Компании из Германии, Австрии и Турции претендуют на разработку проекта первого в Туркмении подземного хранилища газа (ПХГ), заявил журналистам председатель государственного концерна "Туркменгаз" Максат Бабаев. "Сейчас рассмотрение предложений компаний на завершающей стадии. Мы в ближайшее время уже определим победителя на разработку FEED (front end engineering design - детальный проект и начальная техническая документация - ред.)... Среди претендентов компании из Германии, Австрии, Турции. Из нескольких стран", – сказал он на брифинге по итогам международной конференции "Нефть и газ Туркмении – 2026", отвечая на вопрос РИА Новости о том, выбрал ли концерн подрядчика для строительства первого в Туркмении ПХГ. По словам Бабаева, этот проект остается одним из приоритетных. О планах по созданию первого в стране ПХГ в январе 2023 года заявил заместитель председателя кабинета министров Туркмении Шахым Абдрахманов. В октябре 2025 года Бабаев сообщал журналистам, что по проекту ведутся технические изыскания и в ближайшее время начнется рассмотрение конкретных предложений. В марте 2026 года "Туркменгаз" объявил предквалификационный отбор международного тендера на разработку FEED подземного хранилища газа. Создать ПХГ планируется на бывшем газоконденсатном месторождении Оджак на северо-востоке страны, на северной окраине пустыни Заунгузские Каракумы. Предполагаемая мощность хранилища – 5 миллиардов кубометров газа. Месторождение было открыто в феврале 1966 года, в том же году началась его разработка. Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркмении – 2026" проходит в Ашхабаде 21-23 октября. В форуме участвуют делегаты более чем из 75 стран.
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газ, туркмения, германия, австрия, "туркменгаз"
Газ, ТУРКМЕНИЯ, ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ, "Туркменгаз"
14:33 23.10.2026
 
"Туркменгаз" назвал претендентов на разработку проекта первого в стране ПХГ

"Туркменгаз": компании из Германии, Австрии и Турции претендуют на разработку проекта ПХГ

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АШХАБАД, 23 окт – ПРАЙМ. Компании из Германии, Австрии и Турции претендуют на разработку проекта первого в Туркмении подземного хранилища газа (ПХГ), заявил журналистам председатель государственного концерна "Туркменгаз" Максат Бабаев.
"Сейчас рассмотрение предложений компаний на завершающей стадии. Мы в ближайшее время уже определим победителя на разработку FEED (front end engineering design - детальный проект и начальная техническая документация - ред.)... Среди претендентов компании из Германии, Австрии, Турции. Из нескольких стран", – сказал он на брифинге по итогам международной конференции "Нефть и газ Туркмении – 2026", отвечая на вопрос РИА Новости о том, выбрал ли концерн подрядчика для строительства первого в Туркмении ПХГ.
По словам Бабаева, этот проект остается одним из приоритетных.
О планах по созданию первого в стране ПХГ в январе 2023 года заявил заместитель председателя кабинета министров Туркмении Шахым Абдрахманов. В октябре 2025 года Бабаев сообщал журналистам, что по проекту ведутся технические изыскания и в ближайшее время начнется рассмотрение конкретных предложений. В марте 2026 года "Туркменгаз" объявил предквалификационный отбор международного тендера на разработку FEED подземного хранилища газа.
Создать ПХГ планируется на бывшем газоконденсатном месторождении Оджак на северо-востоке страны, на северной окраине пустыни Заунгузские Каракумы. Предполагаемая мощность хранилища – 5 миллиардов кубометров газа. Месторождение было открыто в феврале 1966 года, в том же году началась его разработка.
Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркмении – 2026" проходит в Ашхабаде 21-23 октября. В форуме участвуют делегаты более чем из 75 стран.
 
ГазТУРКМЕНИЯГЕРМАНИЯАВСТРИЯ"Туркменгаз"
 
 
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